La CGT ratificó el paro nacional de 24 horas para este jueves

El triunvirato de la CGT ratificó la medida de fuerza para este jueves. Jorge Sola, secretario del Seguro, aseguró que el país frenará su actividad por completo. El dirigente cuestionó la falta de convocatoria del Ejecutivo Nacional para discutir un proyecto de inversión genuina.

La central obrera presentó un plan de desarrollo social a todos los candidatos presidenciales durante 2023. Sin embargo, la gestión actual ignora los canales de diálogo constructivo. Los sindicalistas critican una reforma laboral que elimina la Ley de Teletrabajo y precariza a los trabajadores de aplicaciones.

El oficialismo impulsa cambios que profundizan el esquema de monotributistas. Según los referentes gremiales, la propuesta gubernamental carece de modernización real. El texto oficial omite discusiones sobre inteligencia artificial o tecnología aplicada al empleo.

La responsabilidad final recae sobre los diputados que deben votar la iniciativa. Sola apeló a la reflexión política frente a una promesa de formalidad que consideran incumplida. La CGT ya realizó 12 movilizaciones y 3 paros ante la falta de respuestas de la Casa Rosada. (Agencia OPI Santa Cruz)