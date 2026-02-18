La crisis del neumático deja a 920 familias sin sustento

- Publicidad -

FATE, la empresa líder en fabricación de neumáticos, anunció su cierre definitivo. Su presidente, Javier Madanes Quintanilla, confirmó el cese de operaciones luego de 86 años de actividad. La decisión responde a una crisis profunda vinculada directamente con la apertura de importaciones y la consecuente baja en la producción.

El empresario había anticipado este desenlace en 2024 al criticar la gestión nacional. En aquel momento aseguró que el gobierno de Javier Milei demostraba un claro menosprecio hacia el capital local. También advirtió sobre las pérdidas millonarias que el aluvión importador provocaba en el sector, afectando la viabilidad de la planta.

La medida implica la desvinculación inmediata de más de 920 empleados. Según el comunicado emitido, los cambios en las condiciones de mercado tornaron insostenible la continuidad. Madanes Quintanilla decidió no hablar con la prensa tras el anuncio y se remitió exclusivamente al texto formal difundido por la compañía.El historial de advertencias del industrial incluye críticas al ministro Luis Caputo y al RIGI. Además, en entrevistas pasadas con Perfil y La Fábrica del Podcast, había señalado que el ajuste actual superaba en dureza al de 2001. El cierre marca el final de una de las firmas más tradicionales del país. (Agencia OPI Santa Cruz)