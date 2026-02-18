Pablo Grasso en Caleta Olivia “vende esperanzas” a través del contraste político y todo se reduce a una vieja artimaña de lanzarse a la gobernación simulando una despedida

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – A quienes nos gusta analizar el discurso no nos puede pasar desapercibido lo que dijo Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, en un video dirigido a la gente de Caleta Olivia focalizado (sin nombrarlo) en el Intendente Pablo Carrizo (SER), asediado por conflictos sindicales, institucionales y partidarios (está peleado con el gobernador) y resaltando un corolario de necesidades que tiene la primera ciudad santacruceña en el límite con Chubut. Dice el intendente en el video difundido en las redes:

“Hoy soy intendente. Y es mi último mandato. No hay, no va a haber otro mandato de Pablo Grasso intendente, digamos. Ya está. Se terminó.

Ahora tengo todo lo pendiente para poder dejar para que el que venga tenga otras cosas, digamos, ¿no? Tenga otra visión, tenga otro empuje, tenga otra responsabilidad.

- Publicidad -

Pero también, desde el lado que me queda… o que quiera yo aspirar con el grupo de trabajo que estamos armando, es también una reparación histórica para estas ciudades, ¿no? Tanto la Cuenca como acá.

Se ha dado mucho, mucho, muchísimo a otras ciudades que realmente no han avanzado en nada. Caleta sigue sin cloaca, Caleta sigue sin luz, Caleta sigue sin agua, Caleta sigue sin seguridad, Caleta sigue sin empleo, Caleta sigue sin acompañamiento de… de crecimiento. Caleta tiene la mayor inseguridad en el último tiempo.

Bueno… a ver… hay que trabajar de otra forma”.

Esto que ensaya Grasso es un discurso de lanzamiento encubierto. Pablo Grasso utiliza una técnica de comunicación política conocida como “la renuncia anticipada para la proyección superior“. Cualquier manual de Ciencias Políticas reduce esta definición a la simple venta de esperanzas a través del contraste.

Si tomamos sus propias palabras, el mensaje final es: “En Gallegos ya hice todo y cumplí mi ciclo. Miren cómo está Caleta (sin luz, sin agua, sin cloacas). Yo soy el único que tiene la ‘visión’ y el ‘empuje’ para hacer en la provincia lo que hice en la capital”.

Lo que obvia y no dice Pablo Grasso es cómo está realmente Río Gallegos, luego de 6 años de gestión “G”, capital que hemos dado en llamar “una chacra asfaltada” (en partes, porque gran parte de las calles son de tierra), en estos momentos llena de moscas producto del vaciadero municipal que no se controla eficientemente, con deficiente recolección de residuos, carencia de infraestructura vial, reparación de calles y aumentos desproporcionados de las patentes, tasas y contribuciones, solo por mencionar algunas necesidades históricas no resueltas.

La G de Pablo Grasso en todos los edificios públicos de Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Lo que hace realmente Grasos en ese video, es el lanzamiento oficial, disfrazado de despedida, de su campaña a Gobernador 2027, usando las carencias de Caleta Olivia como plataforma de despegue.

Si el lector repasa nuestras últimas investigaciones, verá que Pablo Grasso y Pablo González – La Campora, prácticamente han sido excluidos del armado político de cara al 2027, por parte de los peronistas/kirchneristas que se han reunido en El Calafate y van hacia un armado que no contiene a ninguno de estos dos personajes que han caído estrepitosamente en la consideración pública y mucho más el Intendente Grasso quien, contrariamente a lo que dice, es su gestión municipal lo que visibiliza lo mal que gestiona y la forma en que lo hace, entre otros términos con oscura tendencia a corromper los estamentos públicos, como ya lo hizo frente al IDUV.

El “dixit” (lo que dijo) y el “ipse non dixit” (lo que Grasso no dijo)

Claramente Grasso en el video recurre al recurso denominado en sociología y en política social como “Empatía por el dolor”. El intendente no le habla a Caleta desde la superioridad de la capital, sino que intenta mimetizarse con el sufrimiento del ciudadano caletense.

Al repetir “Caleta sigue sin cloaca, sigue sin luz, sigue sin agua…”, utiliza una anáfora (repetición rítmica) para golpear donde más duele, un recurso discursivo que más se revela en un audio o en un video, como en este caso, donde se complementa con lo gestual. No está diagnosticando, está validando la bronca del vecino. Le dice: “Yo veo lo que te falta, no lo ignoro“; hace lo que en el armado del discurso político se denomina “la lista de la vergüenza”

Al decir “Tanto la Cuenca como acá”, Grasso intenta romper la histórica rivalidad Río Gallegos vs. Caleta Olivia, ante la vista del público de aquella ciudad. Construye un relato donde ambas zonas son víctimas de una mala administración provincial (implícitamente la actual), uniendo a los “productores de recursos” (carbón y petróleo) bajo una misma bandera de reclamo.

Luego alude al concepto de “Reparación histórica” (muy usufructuado por el kirchnerismo) y es la llave maestra de su discurso. Al usar este término, eleva los problemas municipales (baches, luz, cloacas) a una categoría de deuda moral y política. Le dice al caletense: “No necesitas obras, necesitas que te devuelvan la dignidad que te robaron“.

Estrategia de fin de mandato

Cuando Pablo Grasso dice en el video “No va a haber otro mandato de Pablo Grasso intendente, ya está, se terminó”, está ejecutando tres movimientos tácticos simultáneos que trataré de explicar.

Si dejara la puerta abierta a la reelección municipal, sus rivales lo encasillarían como un líder local. Al cerrarla él mismo, fuerza al electorado y al círculo rojo a mirarlo hacia arriba, en crecimiemto (Gobernación), todas las etapas anteriores, incluyendo la de Intendente, están superadas. Por lo tanto si no es intendente, la única silla que le queda es la de ser Gobernador.

Generalmente, cuando un político dice que se va, pierde poder. Grasso lo usa al revés: dice que se va para demostrar que no tiene nada que perder. Eso le da libertad para “decir la verdad” y ser más agresivo en su campaña. Aplica la teoría o síndrome “del pato rengo”, pero de forma invertida.

Luego, cuando. dice “tengo todo lo pendiente para dejar al que venga”, se posiciona como un gestor ordenado y generoso, contrastando con la idea del político que se aferra al sillón. Obviamente quien lo conoce a Grasso sabe que es exactamente al reves y de hecho desde que asumió la intendencia trabaja en campaña para la gobernación.

La Intención Final

El mensaje desplegado por Pablo Grasso en ese video cuyo texto transcribimos, tiene un subtexto claro dirigido al corazón del poder provincial (gobernador Claudio Vidal) y a la interna del PJ, especialmente a quienes lo tienen relegado de la partida rumbo al 2027.

La frase “desde el lado que me queda… o que quiera yo aspirar” es la confesión. Oculta la ambición desmedida bajo un manto de humildad o destino inevitable. Está diciendo “Si voy a ser Gobernador, no es por mi ego, es porque Caleta necesita esa reparación histórica que solo yo puedo dar“. El objetivo no es irse, es volver mejor, según el mensaje oculto.

Grasso sabe que para ser gobernador no le alcanza con los votos de Río Gallegos donde en las elecciones parlamentarias no pudo imponer mayoría. Necesita desesperadamente entrar en el norte provincial. Al “retirarse” de la intendencia, se libera de la gestión diaria (baches, basura, moscas en Gallegos) para convertirse en un candidato itinerante que puede recorrer la provincia criticando lo que falta, sin la responsabilidad de gestionarlo todavía. Sin embargo, su desastrosa gestión municipal, nada menos que en la capital, es su verdadero “contra-mensaje”.

Y finalmente cuando dice “Se ha dado mucho a otras ciudades que realmente no han avanzado en nada”, está sugiriendo que los recursos están, pero que quienes gobernaron (y gobiernan) el norte, son incompetentes o corruptos. Es un ataque directo a la línea de flotación de la dirigencia local de Caleta representada por el Intendente Pablo Carrizo.

En definitiva y repitiendo lo que dijimos al principio de este informe, es el lanzamiento oficial de Pablo Grasso, disfrazado de despedida, de su campaña a Gobernador 2027, usando las carencias de Caleta Olivia como plataforma de despegue, sencillamente porque ese mismo discurso expresado en Río Gallegos, hubiera sido no solo ridículo, sino, absolutamente mendaz y sería demolido por la realidad comprobable con solo salir a la calle. (Agencia OPI Santa Cruz)