Telecomunicaciones Fueguinas cierra su planta en Río Grande y despide a 50 trabajadores

(Río Grande – OPI TdF) – La apertura de importaciones ya pasó su primera factura del año a la industria de Tierra del Fuego. La firma Telecomunicaciones Fueguinas (TelFu) confirmó que bajará las persianas de su planta en el Parque Industrial de Río Grande, dejando un saldo de 50 puestos de trabajo en la calle.

La empresa, que ensamblaba de forma exclusiva teléfonos de la marca china Realme, comunicó que no operará durante este 2026. Lo que se presenta como una “adecuación de mercado” es, en realidad, el resultado directo de la caída del consumo y la imposibilidad de competir con productos terminados del exterior.

La trama real indica que el esquema productivo local se volvió inviable. Con la reducción de aranceles dispuesta por el Gobierno Nacional, el ingreso de equipos importados a menores costos hirió de muerte a la fabricación en la isla, que perdió toda competitividad frente a la oferta extranjera.

Puertas adentro, la agonía comenzó a fines de 2025 con la suspensión de la producción. Aunque se pactó el pago de salarios con la UOM y ASIMRA, la situación financiera se volvió insostenible al iniciar este año. El cierre se convirtió en la única salida para la firma.

No solo se pierden empleos directos e indirectos, sino que se instala la incertidumbre sobre la sostenibilidad del régimen de promoción industrial. El mercado abierto está forzando una reconfiguración que, por ahora, solo exhibe telegramas de despido.

Mientras los gremios inician planes de acción para atenuar el impacto, las autoridades de la Provincia y la Nación mantienen un silencio que preocupa. El cierre de TelFu es el primer síntoma de un año que pondrá a prueba el equilibrio entre precios bajos y la supervivencia del empleo fueguino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)