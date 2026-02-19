Claudio Tapia y Pablo Toviggino tienen prohibido salir del país

- Publicidad -

Claudio Tapia y la plana mayor de la AFA quedaron imputados por una deuda impositiva de $19.353 millones. El Juez Diego Amarante dictó la prohibición de salida del territorio nacional para todos los sospechosos. La causa penal se inició tras una denuncia del organismo recaudador ARCA por irregularidades reiteradas.

La justicia desglosó el monto total en diversas áreas críticas. La cifra incluye $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79 y sumas millonarias en Ganancias e IVA. Los peritos identificaron que julio de 2025 fue el mes con el mayor volumen de dinero retenido de forma irregular.

El cronograma de declaraciones comenzará en marzo en los tribunales federales. Claudio Tapia se presentará el día 5 de marzo y su tesorero Pablo Toviggino hará lo propio el día 6 de marzo. También figuran en la lista de citados el secretario general Cristian Malaspina y el ex directivo Víctor Blanco.

La acusación principal sostiene que la AFA actuó como agente de retención pero nunca ingresó los fondos al fisco. El expediente detalla maniobras continuas durante un año y medio de gestión. Los directivos habrían aprovechado la capacidad financiera del organismo para beneficio financiero en lugar de saldar las deudas tributarias. (Agencia OPI Santa Cruz)