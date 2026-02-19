El gobierno provincial no pagó el software que le permite a la Policía y a la justicia abrir los dispositivos y acceder a las pruebas digitales. Hoy Santa Cruz no puede peritar teléfonos

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Una información que obtuvo en exclusiva esta Agencia en base a fuentes del propio gobierno provincial, da cuenta que la División de Apoyo Tecnológico de la Policía y la Justicia Provincial no pueden realizar la extracción de evidencias digitales de los dispositivos móviles incautados en las investigaciones criminales, porque el gobierno no ha renovado la licencia del software respectivo y al caerse la misma, el sistema deja de prestar servicios.

Nuestras fuentes del área de Economia aseguraron “Estas licencias son caras y está pasando que los recortes que se hacen en la provincia, suelen afectar áreas sensibles como ésta de las cuales dependen la policía y la justicia para resolver casos donde se deben buscar rastros y pruebas digitales, que suelen estar en dispositivos cono celulares, laptop y tablet que complican o retardan los procedimientos si no están a mano y lamentablemente reducen fondos en lugares como éste o del área de salud, donde la tecnología de punta hoy, es fundamental”.

¿Qué dejó de pagar el gobierno?

El Gobernador Claudio Vidal con su tijera interna, está afectando un servicio esencial para que los investigadores policiales y/o judiciales accedan a la última tecnología dedicada a desbloquear dispositivos y vulnerar los sistemas de almacenamiento de datos en cualquier investigación de tipo criminal ya se por homicidio, lavado de dinero, narcotráfico, etc.

Lo que no hizo el gobierno de Santa Cruz fue renovar la licencia del soffware a Cellebrite Inseyets (de Israel) una evolución de la tradicional plataforma UFED (Universal Forensic Extraction Device) y corresponde al sistema de investigación forense digital más avanzada de la empresa israelí Cellebrite, diseñada para fuerzas de seguridad y peritos judiciales.

El Gobernador Claudio Vidal junto a Pedro Pródomos Ministro de Seguridad de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

A diferencia de las versiones antiguas, Inseyets integra funciones que antes eran exclusivas de la versión “Premium”, permitiendo el acceso a los modelos de iPhone y Android más modernos y con los parches de seguridad más recientes. Sus funciones son acceso y desbloqueo superando PINs, patrones, contraseñas y biometría en miles de modelos. Realiza Extracción de Sistema de Archivos Completo (FFS) obteniendo hasta un 60% más de datos que las herramientas tradicionales, incluyendo bases de datos de aplicaciones, chats eliminados y metadatos ocultos. Permite revisar rápidamente el contenido de un teléfono (fotos, mensajes clave) antes de realizar una extracción completa que puede tardar horas y puede procesar varios dispositivos de forma simultánea y automatizada, reduciendo el tiempo de trabajo del perito.

Cellebrite Inseyets no es económico es un soffware-hardware, de costo elevado pero tiene grandes beneficios como garantizar la cadena de custodia, reducir los tiempos de investigación y los costos fluctúan entre los 20 mil a los 60 mil dólares por año, pero en CABA, por ejemplo, el sistema demanda unos 190 mil dólares anuales incluyendo los costos de capacitación obligatoria, aunque su valor real reside en el acceso y los niveles que se contraten en base al uso que se le dé al mismo.

Cómo funciona Inseyets

Antiguamente, la extracción física de datos era casi imposible de los iPhones modernos. El valor de Cellebrite Inseyets es que automatiza el proceso denominado “Privilege Escalation” (escalada de privilegios). El software detecta la vulnerabilidad específica del procesador, inyecta un pequeño código temporal en la memoria RAM y extrae el Sistema de Archivos Completo (Full File System). Técnicamente, esto se considera el equivalente moderno a la extracción física en dispositivos con cifrado avanzado.

La contratación o renovación de una licencia de Cellebrite Inseyets no se realiza como una compra de software convencional (como Office o Adobe), debido a las estrictas regulaciones de seguridad y control de exportación que pesan sobre estas herramientas.

En Argentina, el proceso se canaliza a través de dos vías principales: VEC S.R.L uno de los distribuidores más activos en el país, con sede en Munro, Buenos Aires. Han adjudicado contratos recientes para la provisión de tecnología UFED e Inseyets a nivel federal y provincial. Otra empresa es IAFIS Argentina S.A. firma con historial en el suministro de soluciones forenses y biométricas que ha participado en renovaciones de licencias para fiscalías regionales.

Resumiendo: la Policía de Santa Cruz y la Justicia provincial hoy no poseen el mayor recurso de investigación digital disponible en el país y el mundo, que permite esclarecer delitos, permitiendo los accesos a información personal/empresarial y pruebas fácticas, dado que las licencias respectivas fueron suspendidas por falta de pago de parte del gobierno provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)