El peronismo intentó frenar la sesión sin éxito

- Publicidad -

Un nuevo papelón institucional paralizó esta noche la Cámara de Diputados. El bloque peronista intentó bloquear el debate al denunciar la falta de quórum en el recinto legislativo. La maniobra desnudó las severas deficiencias de conducción del oficialismo para sostener la actividad parlamentaria.

Lo cierto es que el Diputado Marcelo Mango impulsó una moción para enviar el proyecto a la comisión de Asuntos Constitucionales. El Diputado Luis Petri presidía el cuerpo en ese instante y decidió demorar la votación de manera unilateral. Esta alteración del reglamento buscaba ganar tiempo hasta alcanzar el número necesario de presentes.

El dato clave llegó cuando el oficialismo logró rechazar el pedido opositor en las bancas. El presidente de la cámara Martín Menem retomó el control del estrado en un clima de absoluta hostilidad y pases de factura. En medio del descontrol, la legisladora Silvana Guidici acusó de patoteros a sus pares del peronismo.

- Publicidad -

La representante libertaria propuso entonces clausurar la lista de oradores y votar el texto a las 22:00. Sin embargo, los jefes de bloques acordaron frenar el escándalo en una reunión de urgencia apartada del recinto. La bancada oficialista finalmente cedió terreno y permitió que Unión por la Patria acapare los discursos. (Agencia OPI Santa Cruz)