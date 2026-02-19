Gremio docente ratifica el no inicio del ciclo lectivo 2026

- Publicidad -

El Congreso Extraordinario de delegados de las 14 filiales ratificó el no inicio del ciclo lectivo 2026 en Santa Cruz. La medida de fuerza consiste en un paro con movilización de 48 horas previsto para los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero.

La decisión responde a la falta de convocatoria oficial. El sector exige al gobierno provincial la apertura urgente de un canal de diálogo y el llamado a paritarias salariales y laborales. El pliego de condiciones incluye la restitución inmediata de la cláusula gatillo y una recomposición salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo.

En el plano nacional, el gremio confirmó su adhesión al Paro Nacional de las CTA para este jueves 19 de febrero. La protesta apunta directamente contra la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Milei y la defensa de la Ley de Glaciares. A nivel local, el malestar se profundiza por el congelamiento salarial dispuesto por la administración de Vidal y la supuesta protección de los puestos de trabajo.

La tensión administrativa también escala. Los delegados denunciaron la intervención del Consejo de Educación en las Juntas de Clasificación y rechazaron la resolución N°312/26, calificándola de “totalmente ilegal y arbitraria“. Asimismo, el mandato del Congreso exige la derogación de los Acuerdos 328/25 y 329/25, señalando que estas normativas atentan contra el régimen de licencias vigente.

Finalmente, el sector docente sumó a su reclamo la normalización de la Caja de Servicios Sociales, cerrando un esquema de conflicto que abarca tanto lo salarial como lo institucional y prestacional. (Agencia OPI Santa Cruz)