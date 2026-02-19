Saldo preocupante por los incidentes afuera de la Cámara Baja

- Publicidad -

Los disturbios frente a la Cámara de Diputados terminaron con siete hombres y tres mujeres con requerimiento de asistencia médica. El sistema de emergencias del SAME desplegó móviles por todo el perímetro del Congreso nacional.

Las ambulancias trasladaron a los pacientes con cuadros complejos a las instalaciones del Hospital Ramos Mejía. Los socorristas levantaron a una jubilada con la cadera fracturada y a otra mujer con convulsiones en la Avenida Rivadavia. También derivaron a un hombre de 45 años con una hernia inguinal desde la esquina de Montevideo.

El personal sanitario instaló zonas de atención rápida para solucionar los cuadros menores en el lugar. Los profesionales aplicaron curaciones planas a tres hombres con escoriaciones en el cruce de Avenida de Mayo y Lima. En esa misma esquina los médicos contuvieron a una mujer joven que mostraba una fuerte alergia en su piel.

Los incidentes y empujones dejaron secuelas físicas hasta en las calles más alejadas del epicentro político. Un joven de 20 años acusó fuertes golpes en el brazo derecho y la zona lumbar sobre la calle Combate de los Pozos al 100. Los equipos de salud le brindaron asistencia en ese mismo sitio sin necesidad de internación. (Agencia OPI Santa Cruz)