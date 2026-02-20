Diputados aprueba la reforma laboral en una sesión tensa

- Publicidad -

La Cámara de Diputados avaló el proyecto de reforma laboral con 135 votos afirmativos y 115 negativos. El bloque de La Libertad Avanza lideró la votación junto a aliados estratégicos del PRO y la UCR. El documento viajará inmediatamente al Senado para buscar su sanción legislativa definitiva.

La jornada en el recinto transcurrió entre gritos y graves acusaciones de irregularidades. El diputado Germán Martínez y otros referentes opositores increparon duramente al presidente del cuerpo legislativo, Martín Menem. Reclamaron airadamente por el método de votación a mano alzada que el riojano intentó aplicar al inicio del debate.

La controversia alcanzó su punto máximo cuando un grupo de legisladores intentó dejar sin quórum la sesión. La diputada Florencia Carignano llegó al extremo de apagarle el micrófono a su colega Carlos Zapata en medio de su discurso. Los oficialistas lograron mantener el debate activo gracias al apoyo incondicional de los bloques provinciales.

Ahora el oficialismo pisa el acelerador para convertir el proyecto en ley de forma inminente. Las comisiones del Senado debatirán el expediente este viernes a las 10 de la mañana. El objetivo de la cúpula libertaria es votar en el recinto el viernes 27 de febrero para que el presidente Javier Milei exhiba el triunfo ante la Asamblea Legislativa. (Agencia OPI Santa Cruz)