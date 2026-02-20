El Gobierno convoca a reuniones clave tras la reforma laboral

- Publicidad -

El oficialismo fijó dos reuniones de alto nivel tras conseguir la aprobación parcial de la reforma laboral. El cronograma gubernamental busca concluir exitosamente las sesiones extraordinarias vigentes hasta el sábado 28 de febrero. El jefe de Gabinete Manuel Adorni liderará un cónclave clave el lunes a las 14.30 horas en la Casa Rosada.

El encuentro agrupará a los principales alfiles legislativos y económicos de la gestión nacional. El ministro del Interior Diego Santilli acudirá junto al titular de la Cámara de Diputados Martín Menem. La senadora Patricia Bullrich también aportará su visión parlamentaria al diseño de la estrategia final del verano.

La lista de asistentes abarca a estrategas incondicionales como Eduardo Menem y el asesor Santiago Caputo. La secretaria general de la Presidencia Karina Milei asoma como la figura estelar tras recibir grandes elogios del presidente Javier Milei. El secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt cerrará la nómina de dirigentes convocados.



La agenda continuará el martes con la primera cumbre de Gabinete del 2026 para delinear las acciones de los próximos meses. Los ministros acercarán los ejes fundamentales de sus respectivas carteras al líder del espacio. El primer mandatario procesará esos datos precisos para armar su exposición del domingo 1° de marzo en el parlamento. (Agencia OPI Santa Cruz)