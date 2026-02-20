Fuerte caída en la matrícula de jardines de infantes en Santa Cruz 

- Publicidad -

(Río Gallegos) – La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido informó sobre la fuerte caída que se produjo en la matrícula de nivel inicial en Santa Cruz y el impacto en el resto de los niveles educativos previstos para el 2026.

Los datos se contrastan en un período de 5 años y cuya tendencia a la baja se debe “a un fenómeno demográfico vinculado a la disminución de la natalidad, una realidad que se replica en todo el país y a nivel mundial”, sostuvo la funcionaria.

Según los datos oficiales, la matrícula total del sistema educativo provincial se ubicaba en 2021 en los 103.743 estudiantes, mientras que la proyección para 2026 se estima en 93.265, una disminución del 9,3%.

- Publicidad -

En tanto, en el nivel inicial el impacto en la matrícula de los Jardines de infantes es muy significativa donde en 2021 se registraban 14.705 estudiantes y para el 2026 se prevé que la matrícula alcance los 10.900 niños y niñas, representando una caída del 21,4% en todo el sistema. En los establecimientos de nivel inicial de gestión pública la caída será de 12.633 (2021) a los 8.700 (2026), una caída del 23,8%.

Rasgido sostuvo que la baja de la matrícula es “consecuencia directa de la baja en los nacimientos”.

En el nivel primario el impacto entre 2021 a 2026 implica una baja del 6,3%, donde la matrícula se ubicó en 42.726 alumnos a la proyección para este año en 39.500.

En el nivel secundario ciclo orientado la merma de la matrícula será del 8,1%, donde en 2021 se registraban 23.805 estudiantes y la proyección 2026 es de 20.900 estudiantes.

En tanto, el nivel secundario modalidad técnica es el único que tiene un incremento del 6,4% respecto a 2023, donde se proyectan 9.925 estudiantes en 2026.

Desde la gestión del CPE señalaron que la caída en la matrícula de Nivel Inicial es “una oportunidad para fortalecer las trayectorias educativas desde los primeros años”.

Rasgido indicó que “este nuevo contexto nos permite repensar los formatos institucionales, mejorar las propuestas pedagógicas y generar más y mejores posibilidades de aprendizaje en las edades tempranas”.

También señaló que el sistema educativo tiene una dinámica de altas y bajas de cargos docentes que “está directamente vinculada a la evolución de la matrícula y forma parte del funcionamiento habitual del sistema educativo en todas las jurisdicciones”. (Agencia OPI Santa Cruz)