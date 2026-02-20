La joven que buceaba en Puerto Madryn tuvo “asfixia por ahogamiento”

- Publicidad -

(Puerto Madryn – OPI Chubut) – Un informe preliminar en la causa que investiga la muerte de la buzo Sofía Devries indica que se debió a “asfixia por ahogamiento”.

La causa sigue abierta en la justicia provincial para determinar cómo se produjo el deceso de la joven bonaerense que realizaba la práctica de buceo junto a otras tres personas.

El informe forense indica que la joven de 23 años falleció producto de asfixia al trascender algunos detalles de la autopsia que realizó el Cuerpo Médico Forense.

Desde el Ministerio Público Fiscal están investigando “si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles”. (Agencia OPI Chubut)