Volcó la camioneta tras esquivar un peatón en la autovía de Río Gallegos

Un hombre fue hospitalizado tras volcar y chocar con un poste la camioneta Toyota Hillux blanca que conducía en el acceso a Río Gallegos.

El incidente vial se produjo el miércoles a la mañana, cuando el conductor tuvo que esquivar a un peatón que cruzaba la autovía “17 de octubre” de la capital provincial, perdió el control del rodado e impactó contra un poste de energía eléctrica.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la policía de Santa Cruz y una ambulancia del Hospital Regional para asistir al conductor que presentaba lesiones, a quien se le realizó el test de alcoholemia y dio resultado negativo. (Agencia OPI Santa Cruz)