Encontraron restos humanos en un cesto de basura de Caleta Olivia

En el marco de la búsqueda de Mario “Pato” García, de quien se desconoce su paradero desde el 8 de diciembre de 2025, la policía de Santa Cruz halló restos humanos en un cesto de basura de una vivienda ubicada en el barrio Lucila Ortíz de Caleta Olivia.

El hombre de 50 años fue visto por última vez en el barrio 2 de Abril y se inició una investigación para conocer su paradero.

Los restos humanos, donde se incluye un hueso largo, fueron encontrados en el interior de una bolsa de basura y ahora serán enviado a Buenos Aires para realizar las pericias de ADN.

La bolsa de basura fue hallada en una vivienda abandonada de la calle Juan Álvarez de Caleta Olivia.

Gracias a la colaboración de la perra “Hela”, adiestrada para la búsqueda de restos humanos de la División de Canes de Comodoro Rivadavia, se realizaron los rastrillajes en zona de chacras.

Los efectivos ya realizaron pericias y rastreos en la vivienda de García, en una remisería y, con la colaboración de un chofer, habían hecho procedimientos en dos casas de la calle Álvarez.

Los testigos que lo vieron por última vez señalan que lo vieron subiendo a una camioneta y caminando por la vía pública. (Agencia OPI Santa Cruz)