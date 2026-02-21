La intervención nacional del puerto de Ushuaia desvía fondos locales hacia las arcas de Nación

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – La intervención federal sobre el puerto fueguina cumple un mes y el escenario, lejos de las promesas de eficiencia, se parece más a un desembarco recaudatorio que a una mejora operativa. Roberto Murcia, el desplazado presidente de la Dirección Provincial de Puertos, rompió el silencio para exponer una realidad que el discurso oficial intenta maquillar con tecnicismos.

La trama real indica que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) tomó el control sin un plan de inversión bajo el brazo. Según denunció Murcia, hasta el día de hoy no presentaron ningún plan de obras y la única modificación tangible es el destino de los fondos. El dinero que antes quedaba en la provincia, ahora fluye directamente hacia una cuenta nacional en el Banco Nación.

Puertas adentro, la situación es crítica para el trabajador portuario y la soberanía local. La intervención impidió el ingreso al personal de seguridad, fiscalización y operaciones, entorpeciendo las tareas de servicios generales. Lo cierto es que la actividad del muelle se mantiene idéntica a la gestión anterior, lo que desmorona el argumento del “riesgo” que justificó la medida.

Esta disputa no es solo administrativa; afecta el corazón de la economía turística y logística. Si los buques siguen llegando y los pasajeros desembarcan con normalidad, la urgencia de la intervención queda expuesta como una simple maniobra de caja. Mientras tanto, la Provincia evalúa acciones legales para que la Justicia retrotraiga la situación y devuelva el control al legítimo operador fueguino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)