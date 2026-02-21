PECOM compró a YPF el yacimiento Manantiales Behr

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La empresa PECOM Servicios Energía informó que alcanzó un acuerdo con la empresa YPF para la adquisición del yacimiento Manantiales Behr.

Esta operatoria implicará que PECOM explote el segundo yacimiento convencional más grande de la Argentina, con una producción del orden de los 25.000 barriles diarios.

Según la información oficial desde la empresa señalan que la operación incluye además la concesión de transporte sobre tres oleoductos estratégicos: El Trébol–Caleta Córdova, Km. 9–Caleta Córdova y Manantiales Behr–Cañadón Perdido.



Esto implicará que la compañía podrá ampliar “el control operativo sobre la logística de evacuación de crudo en la zona sur de la Cuenca del Golfo San Jorge”.

De esta manera, PECOM pasará a “operar un volumen cercano a los 35.000 barriles diarios, consolidándose como uno de los principales productores de crudo pesado de Argentina”.

La firma sostuvo que el acuerdo es “un paso estratégico clave”, en el marco de su retorno al rol de operadora y productora de petróleo y gas en noviembre de 2024.

El objetivo de la empresa hidrocarburífera es consolidarse como “una plataforma de crecimiento en upstream, con foco en yacimientos maduros y en el despliegue de capacidades de optimización de activos, eficiencia operativa y recuperación terciaria”.

La empresa remarcó que la operación “reafirma el compromiso de PECOM con el desarrollo energético de Chubut y de la Argentina”. (Agencia OPI Chubut)