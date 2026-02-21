¿Quiénes eran los amigos argentinos de Jeffery Epstein?. Lo que revela el programa PACER en EEUU y que el periodismo argentino menciona en voz baja

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Después de ver en televisión y escuchar en radios nacionales las escandalosas asociaciones de pedofilia, prostitución y tráfico de personas, estupefacientes y armas, que tiene preocupado a la elite del mundo y le ha costado renuncias a grandes personalidades de la política mundial y tiene muy comprometido al presidente Donald Trump, llegué al capítulo donde los documentos desclasificados que están disponibles en el programa PACER (Public Access to Court Electronic Records), menciona la trama de negocios, vinculaciones comerciales y posiblemente delictivas, del pedófilo internacional Jeffrey Epstein, en la Argentina.

Pero me encontré con un problema, típico del periodismo nacional y especialmente de los canales más importantes, aún cuando los nombres encontrados allí están mencionados en miles de documentos, comunicaciones de mails e intercambio de información entre Epstein y su equipo con personas de nuestro país, los conductores y periodistas bajo la excusa de “no vamos a mencionar los apellidos para que nadie se sienta aludido”, evitan decir la verdad de las personas mencionadas.

Si hay argentinos en esa trama, si ellos están mencionados en los documentos y más aún, cuando se entiende que al menos hasta el momento, ninguno de ellos está asociado a delito alguno (al menos denunciado), no hay motivo para dar la noticia a medias, dejando al público en la ignorancia.

Por ese motivo decidimos obtener del PACER la información referida a los contactos de Epstein y aquí los vamos a mencionar sin ningún tipo de censura, lo cual no significa per se que alguno de ellos esté vinculado a acciones delictivas, como el mismo programa lo explica.

Todo de blanco y con sombrero

Tras analizar los documentos judiciales desclasificados y los reportes recientes (actualizados a febrero de 2026), obtuvimos información sobre Alan Faena, el Grupo Faena y su mención en los archivos judiciales de EE. UU. (relacionados con causas en PACER como Giuffre v. Maxwell).

De resumen que pudimos realizar, resulta que Alan Faena (el hombre que viste de blanco impoluto y sobrero al tono) y su grupo empresarial, aparecen mencionados en los registros judiciales, pero es fundamental distinguir el carácter de esta vinculación, pues los documentos revelan nexos comerciales (no criminales) entre el entorno de Epstein y el Grupo Faena. Según los reportes de los archivos desclasificados, estas menciones no constituyen prueba de actividad criminal por parte de Alan Faena o su grupo, sino que exponen la red de contactos comerciales del financista, tal como pudimos corroborar expresamente, sin embargo, teniendo en cuenta el contexto en el que se ha desenvuelto el magnate estadounidense y el conocimiento público que han tomado sus acciones criminales, éstas vinculaciones con la Argentina, al menos genera una fuerte sospecha de que alguno de sus contactos en nuestro país, era parte de dicho círculo delictivo. A esto se le agrega la intermediación de Jean-Luc Brunel implicado en el crimen de trata y pedofilia y su muerte por ahorcamiento al igual que la de Jeffry Epstein.

Negocios y sospechas

Por ejemplo, se han identificado correos y contratos que involucran a agencias de modelos y la cadena de hoteles de lujo del Grupo Faena. Por caso, se menciona un intercambio entre Jean-Luc Brunel (socio de Epstein y fundador de la agencia MC2) y el Grupo Faena, referente a un compromiso de trabajo para modelos que incluía estadías y jornadas laborales.

Los puntos claves que están establecidos en esos registro son, a modo de ejemplo, el intercambio de correos. Allí aparecen comunicaciones donde se menciona la logística para enviar personas a Nueva York o Miami, citando a menudo a empleados de hospitalidad (como conserjes de hoteles de la cadena) en la coordinación de traslados.

Otro dato inequívoco son los las ubicaciones geográficas; las menciones suelen estar vinculadas a las sedes de Faena en Miami y Buenos Aires, puntos donde la red de Epstein y Brunel operaba frecuentemente para eventos y alojamiento.

El nombre de Alan Faena figura en lo que la prensa denomina “la lista de Epstein” (que son en realidad miles de páginas de testimonios y agendas), principalmente en calidad de conocido o contacto dentro del circuito de real estate y hotelería de alto nivel que frecuentaba el financista.

A la fecha, no existen cargos formales ni procesos abiertos en PACER que ubiquen a Alan Faena como cómplice de las actividades ilícitas de tráfico sexual de Epstein. Su aparición en los archivos es, por ahora, de carácter asociativo o comercial.

Tras la firma de la “Ley de Transparencia de los Archivos Epstein” a finales de 2025, se ha procesado una gran cantidad de documentos (más de 700 extractos mencionan a Argentina). Muchos de estos registros detallan cómo Epstein intentó realizar negocios en el país, incluyendo pasajes aéreos y alquileres de vehículos vinculados a su entorno.

Al profundizar en los expedientes de los tribunales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y de Florida, especialmente en la causa Giuffre v. Maxwell, se pueden precisar detalles sobre la relación operativa entre el entorno de Jeffrey Epstein y las propiedades de Faena.

Los documentos de PACER identifican que el contacto no era siempre directo con Epstein, sino a través de su socio Jean-Luc Brunel, fundador de la agencia de modelos MC2 (Model Magnament).

En los intercambios de correos electrónicos presentados como prueba (exhibits), se detallan acuerdos de alojamiento en el Faena Hotel+Universe de Buenos Aires y en el Faena Miami Beach.

Los registros muestran facturas y reservas de grupos de modelos de MC2 que se hospedaban en estas propiedades. Brunel utilizaba las instalaciones de Faena como base de operaciones para sesiones de fotos y eventos sociales donde Epstein solía estar presente.

Más que contratos individuales por cada modelo, la relación parece haber sido un mecanismo rutinario de intercambio de servicios. El Grupo Faena proveía la infraestructura de lujo (suites, áreas privadas y servicios de catering) a cambio de la presencia de estas agencias y sus eventos, que daban prestigio y “ambiente” a los hoteles.

El punto clave es que la documentación judicial ubica a los hoteles de Faena como nodos logísticos frecuentes, pero los contratos per se están redactados como transacciones comerciales legítimas de la industria del lujo y el modelaje.

Conocidos e ignotos

Al profundizar en los expedientes de los tribunales estadounidenses (específicamente en las causas del Distrito Sur de Nueva York y el Distrito Sur de Florida), el rastreo de nombres de ciudadanos argentinos vinculados a la logística de “hospitalidad” o nexos comerciales con el entorno de Epstein revela una red de contactos en los sectores del real estate, la moda y el arte.

En los documentos de PACER y las declaraciones de testigos (como los de la empleada de Epstein, Juan Alessi), aparecen nombres vinculados a la operatividad en Buenos Aires y Miami.

Alan Faena aparece como el nexo principal en el sector hotelero. Los documentos detallan que sus propiedades (especialmente el Faena Hotel+Universe en Puerto Madero) eran los puntos de llegada y alojamiento para Brunel y las modelos de la agencia MC2.

Agustina Picón mencionada en los registros de correos electrónicos y agendas como una colaboradora cercana en la organización de eventos y logística de modelos dentro del entorno de MC2 y el Grupo Faena. Su nombre surge en comunicaciones sobre la coordinación de traslados y estadías de grupos de modelos que viajaban entre Buenos Aires y Nueva York.

Además de los nexos operativos, los archivos judiciales (incluyendo el famoso “Libro Negro” de Epstein y los manifiestos de vuelo del Lolita Express) contienen nombres de figuras públicas argentinas que formaban parte del círculo social o de negocios del financista.

Karina Rabolini figura en la agenda personal de Jeffrey Epstein. Según los registros, el contacto estaba vinculado a su actividad en el mundo de la moda y la estética, áreas donde la red de Epstein (a través de Brunel) buscaba constantemente “talento” y asociaciones comerciales.

Cynthia de la Vega, mencionada en testimonios y registros como una de las modelos que tuvo contacto con la red de Brunel. Su nombre aparece en el contexto de las investigaciones sobre el reclutamiento de jóvenes para la agencia MC2 bajo promesas de carreras internacionales.

Andrés Gil, nombrado en relación con la gestión de propiedades y contactos de alto nivel en Argentina. Su figura aparece como un facilitador de encuentros sociales en el ámbito del real estate de lujo.

Los documentos describen que estos ciudadanos argentinos actuaban bajo tres modalidades principales: Proveedores de Infraestructura, Scouters y Agentes de Moda y Facilitadores Sociales.

El dato más relevante es que el sistema judicial de EE. UU. ha puesto la lupa sobre cómo se financiaron estos viajes y estadías. Los documentos sugieren que muchas de estas facturas de “hospitalidad” en Argentina fueron pagadas a través de cuentas vinculadas a entidades offshore de Epstein, lo que convierte a los receptores de esos pagos (empresas de hospitalidad locales) en puntos de trazabilidad financiera para los investigadores.

Vuelos y coincidencias

Basado en la desclasificación de documentos del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y los manifiestos de vuelo del Boeing 727 (matrícula N520EA, conocido como Lolita Express) y el Gulfstream IV (matrícula N212JE), se detallan los movimientos de Jeffrey Epstein hacia y desde Argentina contenidos en dos partes.

Case 1:15-cv-07433-LAP (Giuffre v. Maxwell): es el expediente principal donde se encuentran los registros de vuelo más detallados (especialmente los diarios de los pilotos David Rodgers y Larry Visoski).

Case 1:19-cr-00543-RMB (USA v. Epstein): contiene la evidencia recolectada durante el arresto de 2019, incluyendo agendas de contactos en Argentina.

Vuelos registrados a Argentina

Los registros indican un patrón de visitas concentradas principalmente en la década de los 90 y principios de los 2000, coincidiendo con la expansión de sus negocios inmobiliarios y de “scouting” de modelos.

Vuelo del 25 de marzo de 1994

Ruta: Palm Beach (PBI) – Buenos Aires (EZE).

Pasajeros: Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y tres acompañantes femeninas no identificadas en el manifiesto original por nombre completo (registradas con iniciales).

Vuelo de diciembre de 199:

El contexto fue un viaje de prospección comercial. Se registran ingresos por el Aeropuerto de Ezeiza y traslados privados hacia la zona de Punta del Este (Uruguay) con base operativa en Buenos Aires.

Vuelo del 14 de mayo de 2002

Ruta: Nueva York (TEB) -Buenos Aires (EZE).

En este vuelo, los registros de PACER muestran que Epstein viajó con Jean-Luc Brunel. Este viaje es clave porque coincide con la firma de los acuerdos de “hospitalidad” con agencias locales y el inicio de las estadías frecuentes en el Faena Hotel+Universe (que estaba en fase de desarrollo/inauguración en esos años).

Manifiestos Desclasificados

Según la evidencia presentada por la fiscalía (específicamente el Exhibit 212 del juicio a Maxwell) y relacionados con el punto anterior, se registran al menos 6 entradas formales de aeronaves vinculadas a Epstein en territorio argentino entre 1994 y 2005.

Los documentos mencionan el uso de servicios de handling privado en el Aeropuerto de San Fernando para evitar las terminales principales de Ezeiza en viajes cortos.

En los registros de ingresos de marzo de 2000, aparecen menciones a ciudadanos argentinos que abordaron vuelos domésticos o regionales junto a Epstein, aunque muchos nombres fueron tachados (redacted) en las versiones públicas para proteger la privacidad de personas no imputadas.

En el anexo de pruebas del expediente de Nueva York, la sección de Argentina (página 5 de la agenda original) lista hay más de 12 contactos con prefijo +54 11 (Buenos Aires) y referencias a oficinas en la zona de Retiro y Puerto Madero, vinculadas directamente a las oficinas comerciales de sus nexos en el país.

Estos números de vuelo y fechas son fundamentales porque permiten cruzar la información con los registros de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina de esos años, lo que podría revelar quiénes fueron los “anfitriones” oficiales que firmaron las invitaciones o garantías para esos ingresos al país.

Al cruzar los registros de vuelo desclasificados en los expedientes de Nueva York con la cronología de inauguraciones y eventos sociales del Grupo Faena, se identifican coincidencias temporales significativas que sitúan a Jeffrey Epstein y su entorno en Buenos Aires durante hitos clave de la cadena.

Vuelo de Mayo de 2002 y la Pre-Inauguración

La fecha del vuelo es del14 de mayo de 2002 (Epstein y Jean-Luc Brunel en el Gulfstream IV) coincide con la etapa final de construcción y las presentaciones privadas a inversores del Faena Hotel+Universe en Puerto Madero (que abrió oficialmente en 2004).

Según los testimonios en la causa Giuffre v. Maxwell, este periodo fue clave para que Brunel estableciera la logística de “viviendas para modelos” en Buenos Aires. Los documentos sugieren que Epstein visitó las obras y participó en reuniones de real estate para evaluar el potencial de la zona de Puerto Madero como un “hub” de hospitalidad.

Octubre 2004 -inauguración del Faena Hotel+Universe

Aunque los manifiestos de vuelo de octubre de 2004 están parcialmente tachados (redacted) en los archivos públicos de la FAA presentados en el juicio, registros de ingresos privados muestran una visita del entorno de Epstein a Buenos Aires en el último trimestre de ese año.

Fue la gran inauguración del hotel, un evento masivo que atrajo a figuras internacionales. Los registros de “hospitalidad” mencionados en el juicio de Nueva York indican que la agencia MC2 (de Brunel) tuvo una presencia destacada en las fiestas de apertura, actuando como el proveedor de imagen y “socialites” para el evento.

El vuelo de 2005

Entre fines de 2005 y principios de 2006 se registra un vuelo el cual coincide con la consolidación del Faena Arts Center y las galas de verano.

En los anexos de la agenda de Epstein (el Little Black Book), aparecen anotaciones sobre “eventos de arte en Buenos Aires” y números de contacto de asistentes de relaciones públicas vinculados a la organización de estos eventos. En los testimonios de las víctimas, se menciona que Buenos Aires era un destino frecuente para “sesiones de fotos” que casualmente coincidían con las semanas de eventos de arte y moda en los hoteles Faena.

El patrón del “Mecanismo de Eventos”

Los documentos describen que la coincidencia no era accidental, sino parte de una operativa. Constaba de un Lanzamiento donde se organizaba un evento de alto perfil (moda/arte) en el Faena, luego la Logística, Brunel enviaba grupos de modelos a través de contratos de intercambio de hospitalidad y la Presencia de Epstein, el financista llegaba en su jet privado días antes o durante el evento para participar en la vida social de élite bajo la cobertura de “inversor interesado en real estate o arte”.

La vinculación más fuerte que surge de los documentos no es una sociedad formal firmada, sino una simbiosis logística: los eventos del Grupo Faena proporcionaban el escenario social y la infraestructura (suites de lujo, salones de arte) donde la red de Epstein y Brunel podía operar con total discreción y legitimidad ante la alta sociedad argentina. Detrás hay sospechas de Prostitución VIP, trata de personas y otros delitos, donde se incluye a Uruguay y el propio peinador Giordano (f).

En los registros de PACER de 2025, se mencionan facturas de “servicios de conserjería avanzada” durante estas fechas, lo que indica que el personal del hotel estaba instruido para manejar requerimientos específicos de este grupo de huéspedes VIP. (Agencia OPI Santa Cruz)