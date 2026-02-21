Venezuela libera a 379 presos políticos tras aprobar Ley de Amnistía

- Publicidad -

La Justicia de Venezuela ejecutó la liberación de 379 presos políticos durante la noche del viernes, una medida que se materializa apenas 24 horas después de la aprobación de una Ley de Amnistía diseñada para reconfigurar el esquema institucional del país tras la captura de Nicolás Maduro. El parlamentario Jorge Arreaza, responsable de verificar el proceso impulsado por el gobierno interino, confirmó que las excarcelaciones se completarían entre la jornada nocturna y la mañana del sábado. Esta decisión administrativa responde a una escalada de presión social encabezada por familiares de los detenidos, quienes sostuvieron manifestaciones y huelgas de hambre para exigir el cumplimiento de las garantías legales en el nuevo marco político.

La normativa, defendida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como una herramienta para establecer un sistema más justo y libre, busca profundizar un proceso de beneficios procesales iniciado tras el cambio de mando ocurrido en enero. Según registros de la ONG Foro Penal, la cifra de prisioneros políticos ascendía a casi 650 personas antes de este anuncio, a pesar de que la gestión de Rodríguez ya había otorgado libertad condicional a otros 448 opositores luego de la incursión estadounidense que derivó en la detención de Maduro. La implementación de la ley se presenta así como un eje central de la transición, orientado a desmantelar las estructuras de persecución judicial previas.

A pesar del avance formal que representa la medida, el alcance real de la Ley de Amnistía genera incertidumbre entre analistas y sectores jurídicos debido a las exclusiones previstas en el texto legal. Expertos advierten que cientos de detenidos podrían quedar fuera de este beneficio, particularmente aquellos efectivos militares vinculados a actividades calificadas técnicamente como terroristas. Esta limitación técnica plantea un escenario de tensión sobre la profundidad de la reforma institucional, sugiriendo que la depuración del sistema penal venezolano todavía enfrenta obstáculos normativos que impiden una liberación total de los cuadros castrenses implicados en procesos judiciales críticos.

El estamento militar, sin embargo, ha manifestado una postura de alineamiento institucional a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien calificó la iniciativa como una señal de fortaleza política y un paso trascendental para la estabilidad nacional. Por su parte, la presidenta Rodríguez ratificó la validez del perdón como un instrumento de Estado, vinculando la liberación de los detenidos con la necesidad de consolidar la transición junto a la Fuerza Armada y el Poder Judicial. El proceso, descrito por la mandataria como un acto de grandeza, intenta cerrar un ciclo de conflictividad interna bajo la premisa de una reconciliación forzada por las nuevas circunstancias del poder en Venezuela. (Agencia OPI Santa Cruz)