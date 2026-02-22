Cirujanos de Chubut suspenden cirugías programadas en hospitales públicos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Asociación de Cirujanos del Chubut informó que suspendió desde el viernes el total de las cirugías programadas y de la atención en consultorios externos en los hospitales públicos de la provincia.

En un documento, los profesionales señalan que la medida continuará hasta tanto haya una respuesta oficial desde la Secretaría de Salud provincial a los planteos realizados por el sector.

Los profesionales confirmaron que solo se garantizará la atención de urgencias y emergencias “en resguardo de la seguridad sanitaria de la población”.

- Publicidad -

La medida se adoptó al “cumplirse un plazo de diez días acordado en una reunión previa con el subsecretario de Gestión Institucional, Sebastián Restuccia”.

“No hubo definiciones, propuestas formales ni comunicación institucional dentro del tiempo previsto, lo que constituye un incumplimiento del compromiso asumido” señala el comunicado y sostienen que la situación es de “extrema precariedad operativa” por la sobrecarga laboral, recursos limitados y condiciones cada vez más adversas.

El documento es firmado por el presidente de la Asociación de Cirujanos del Chubut, Dr. Francisco Castro; del jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Zonal de Esquel, Dr. Hernán Navarro; del presidente de la Asociación de Cirujanos de Comodoro Rivadavia, Dr. Enrique Klingler; y de referentes de los hospitales de Trelew, El Maitén, Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. (Agencia OPI Chubut)