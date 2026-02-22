Gobierno fueguino pidió asistencia por 20 mil millones de pesos

- Publicidad -

(Ushuaia/OPI TdF) – La administración provincial pidió al gobierno nacional un anticipo financiero transitorio por hasta 20 mil millones de pesos que podrá ser desembolsado en febrero y que deberá ser reintegrado con intereses mediante retenciones de la coparticipación federal.

De esta manera, el gobierno de Gustavo Melella requirió una nueva asistencia financiera al gobierno de Javier Milei tras haberse firmado un convenio que habilita un anticipo transitorio.

El acuerdo firmado por Melella y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación está previsto en el artículo 124 de la ley N°11.672, que permite a la Nación otorgar adelantos reintegrables a las provincias para cubrir necesidades temporales de liquidez.

El financiamiento deberá ser devuelto con intereses, que se calcularán sobre el saldo adeudado y se cancelarán mediante retenciones automáticas de los fondos coparticipables, conforme a la Ley 23.548.

Esta asistencia se suma a la recibida en diciembre de 2025, siendo préstamos de corto plazo —no de una transferencia no reembolsable— que impactará posteriormente en los recursos provinciales cuando comience el recupero por parte de la Nación. (Agencia OPI Tierra del Fuego)