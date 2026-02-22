Las Pastillas del Domingo: Jairo y sus raíces, ¿Los otros vuelos cuánto cuestan?, la ciudad de las moscas, los truchos de Vidal y Torres desesperado

- Publicidad -

Jairo Guzmán y sus raíces

Se conoció en Río Turbio el despido por parte del diputado de LLA Jairo Guzmán, de la licenciada Julia Reggio, quien se desempeñaba frente al PAMI de la cuenca, un organismo nacional cuyo manejo se lo dieron al otrora mal funcionario previsional de Milei y hoy peor diputado por la LLA.

La profesional en el área de salud había asumido el cargo en julio del 2024 y como surgieron diferencias de criterio en el ámbito político-partidario entre Guzmán y la ella, el diputado libertario que se formó en la mejor escuela K, la despidió sin causa y con ella, por las mismas diferencias políticas, despidió a 8 compañeros más.

Algunas de las fuentes consultadas sobre el particular, piensan que la actitud del diputado Jairo Guzmán proviene del aprendizaje que tuvo cuando militaba en la Unidad Básica que tenía Pablo González en la calle México de Río Gallegos para el cual trabajaba.

Esa UB era de Ricardo López Calo, un personaje vinculado al narcotráfico y del cual nos ocupamos en exclusiva cuando junto a su hermano, en el 2016 secuestró al testaferro de los Kirchner Roberto Sosa.

Teniendo en cuenta de dónde viene Jairo Guzmán, no se puede pedir que haga algo distinto y mejor.

¿Y los otros vuelos, cuánto cuestan?

La Caja de Servicios Sociales editó un videíto para recordarle a la gente cuánto cuesta un vuelo sanitario. Allí alude a que cada vuelo cuesta entre 30 y 50 millones de pesos, señalando que solo en 2025 la CSS garantizó 89 vuelos sanitarios para toda la provincia y la voz en off termina diciendo “Por eso es importante cuidar nuestros recursos” (¿?).

Santa Cruz incorporó nuevo avión sanitario – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Bien por la advertencia; ahora sería bueno que le avisen al gobernador que cuando usa el avión de la provincia no está cuidando los recursos de Santa Cruz, más aún si se trata de vuelos de campaña, como la decena de veces que los usó para mostrar a su candidato Álvarez quien salió tercero cómodo, la reunión de gobernadores que lo podría arreglar por zoom o para llegar más rápido a su domicilio particular en Rada Tilly, Chubut donde vive.

Si hacemos las cuentas, posiblemente y comparativamente los vuelos sanitarios sean la menor inversión, si lo ponemos al lado del uso abusivo que hace el gobierno para el uso personal o políticos de las máquinas.

La ciudad de las moscas

En lo que va del mes, aunque podría decirse que el problema se ha intensificado desde las fiestas del fin de año, la proliferación de moscas en Río Gallegos ha transformado a la ciudad en una asquerosa trampa mosquitera, gracias a las buenas políticas de preservación de la especie que lleva adelante el Intendente Pablo Grasso quien evita combatirlas.

Los barrios aledaños o cercanos al basural son los primeros en sufrir los embates de estos insectos asquerosos y molestos que provienen del basural a cielo abierto donde con cada quema infecta a todo Río Gallegos, registrándose en las redes sociales videos de casas en el barrio Alpino, con miles y miles de moscas apiladas detrás de las ventanas dentro de las viviendas de los vecinos.

Ah! pero el intendente Grasso estuvo en Caleta Olivia “vendiendo esperanzas” a los caletenses por la mala situación sanitaria que ha dejado Pablo Carrizo y asegurándoles que ya no será más candidato a intendente de la capital provincial. Menos mal que se dio cuenta que ni las moscas lo van a votar si se postula para una nueva re-elección.

Los truchos de Vidal

La empresa National Security Enterprise SRL que cumple tareas de seguridad en el Hospital Regional y nosocomios del interior, está a punto de presentar quiebra, lo cual de acuerdo a información reservada obtenida, figura en los planes de los abogados para llevarlo a cabo en el mes de marzo/26.

Carlos Eduardo Marín y Walter Coronel responsables de la empresa trucha en Río Gallegos, con domicilio en calle Bustamante 280 de esta capital, “se borraron” de manera imprevista dejando a unas 90 de personas (y familias) sin el pago de los haberes de los últimos dos meses (entre otras cosas)

National Security Enterprise SRL es deudora previsional y la autoridad hospitalaria la justificó a pesar de las irregularidades detectadas

El 16 de mayo del 2025 hicimos un extenso informe donde dábamos cuenta de las irregularidades de esta firma trucha, alentada y contratada por el gobernador Claudio Vidal y amparada y protegida por la UPSAP, el sindicato de vigiladores cuyo Secretario General es Julio Gutierrez, ex ministro de Trabajo del gobierno de la provincia y actual “representante” de la provincia de Santa Cruz en el PARLASUR, que el 11 de febrero de este año 2026 fue procesado por los delitos de estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documentos ideológicamente falsos.

Los empleados de la empresa fantasma de seguridad a la cual la provincia le pagó millones y los dejó en la calle, deberían ir a reclamar a los jardines de la Casa de Gobierno, donde está el principal responsable de estos casi 90 despidos ppor ser quien trajo a la provincia a esta empresa fantasma, donde todo era previsibile que podía ocurrir.

Torres desesperado

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en medio de un reportaje sobre cuestiones que tienen que ver con la actividad petrolera planteó que la discusión sobre minería y explotación de recursos debe darse en el ámbito institucional correspondiente y ese ámbito es la Legislatura provincial. Señaló que es allí donde “deben escucharse todas las voces”, señaló el mandatario, aclarando “el petróleo también es minería”.

¿Por qué hizo esa aclaración el Gobernador?, porque está urgido por incluir a la minería extractiva (megaminería) en la ecuación económica de la provincia y tiene una enrome resistencia pública.

Torres acuerda con Aluar la construcción de escuelas para 2027

Torres en su intento por suavizar el discurso minero, aclaró que “La ley 501” prohíbe la minería por el uso del cianuro y se apuró a aclarar que, en los proyectos disponibles para Chubut, no se usa este elemento altamente contaminante para el agua y los suelos. Es decir el mensaje no escrito es “Eliminado el problema del cianuro, esta ley no tiene sentido”.

Lo que Torres no dice es que la megaminería no se agota en el uso del cianuro, pero la preocupación del gobernador es porque sabe de antemano que insistir más allá de lo aconsejable (tras la presión del gobierno nacional) lo pone en una encrucijada: ceder al pedido de Milei y aumentar los beneficios y las ganancias o ponerse a gran parte de la gente de su provincia en contra. (Agencia OPI Santa Cruz)