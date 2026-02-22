Paritaria docente Chubut pasa a cuarto intermedio hasta el 25 de febrero

- Publicidad -

(Rawson/OPI Chubut) – El Gobierno inició formalmente la negociación salarial 2026 con los gremios docentes en una audiencia paritaria realizada en la sede del Tribunal de Cuentas en Rawson. El encuentro contó con la presencia de los ministros de Educación, José Luis Punta, y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, junto a representantes de las organizaciones sindicales UDA, SADOP, ATECH, ATE, AMET y SITRAED. La gestión provincial presentó una propuesta económica para el mes de marzo supeditada a los índices inflacionarios nacionales, en un marco de fragilidad financiera detallado por los equipos técnicos del área económica.

La oferta del Ejecutivo provincial consiste en un incremento para el básico testigo del 2,5% o, alternativamente, la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para el mes de febrero, optando por el valor que resulte más favorable para el trabajador. Desde el Gobierno aclararon que esta propuesta paritaria es independiente del bono de 250.000 pesos previsto para el presente mes, el cual percibirán todos los agentes de la educación pero que no forma parte de la discusión en la mesa de negociación colectiva.

Durante la reunión, el subsecretario de Gestión Presupuestaria, Carlos Tapia, y el subsecretario de Apoyo, Leandro Espinosa, expusieron la situación actual de los recursos provinciales para justificar los límites de la oferta presentada. La estrategia oficial busca anclar el aumento a la evolución de precios mientras intenta garantizar la estabilidad del sistema educativo en un contexto de alta incertidumbre presupuestaria. El Asesor General de Gobierno, Emiliano Chialva, también integró la comitiva oficial que busca cerrar el primer acuerdo del año.

Tras la exposición de la propuesta y el análisis de los componentes económicos, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio para evaluar los números presentados. La negociación se reanudará el próximo miércoles 25 de febrero a las 15 horas en el mismo recinto oficial. Los sindicatos se retiraron con la oferta de marzo en análisis, mientras el Ejecutivo mantiene la premisa de avanzar en acuerdos que consideren la realidad financiera de la provincia sin comprometer las metas fiscales del ejercicio 2026. (Agencia OPI Chubut)