SUTEF rechazó la propuesta salarial del gobierno provincial

(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) rechazó la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en la mesa de paritarias y calificaron la oferta como “una ofensa a la docencia fueguina”.

El encuentro se desarrolló el jueves donde el gobierno que conduce Gustavo Melella ofertó un incremento del 1% desde febrero y un 1% acumulativo para los meses de abril, mayo, junio y julio, que representaría un incremento hasta julio de 2026 del 9,34%.

Desde SUTEF afirmaron que el gobierno planteó una revisión trimestral del porcentaje propuesto “considerando la evolución de los recursos de la provincia”.

La oferta “es una absoluta ofensa hacia la docencia fueguina” y calificaron como “una provocación pretender que la docencia acepte un 1% de aumento, es decir apenas $11.475 mensuales desde febrero hasta julio”.

Desde el gremio docente pidieron una “urgente recomposición salarial” que permita alcanzar “como piso, el Salario Mínimo, Vital y Móvil contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

SUTEF toma como indicador un informe elaborado por la consultora económica MATE, donde señala que el salario “debería ubicarse en torno a los 2.510.000 pesos”.

“No se trata únicamente de garantizar el sustento, sino de reivindicar el derecho de las trabajadoras y trabajadores a la alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, añadieron en un comunicado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)