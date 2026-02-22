Trelew operativos antidrogas desarticulan cinco puntos de venta

- Publicidad -

(Trelew/OPI Chubut) – El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut, a través de la División Drogas Peligrosas de Trelew, ejecutó cinco allanamientos simultáneos en diversos barrios de la ciudad tras una investigación de dos meses coordinada por la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson. Los procedimientos, que contaron con el apoyo operativo del Grupo Especial de Operaciones Policiales y la Guardia de Infantería de Rawson, se centraron en desarticular puntos de venta de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo en los sectores de Moreira III, Progreso y Democracia.

Durante las diligencias judiciales ordenadas por el Fiscal Federal interviniente, el personal policial incautó dosis de cocaína fraccionada y lista para su comercialización, balanzas digitales de precisión y elementos destinados al fraccionamiento de la sustancia. Los efectivos secuestraron además dos vehículos presuntamente utilizados para la logística de distribución, teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo vinculada directamente a las maniobras de venta investigadas por la Justicia Federal.

Como resultado directo del despliegue operativo en los cinco inmuebles intervenidos, cuatro personas mayores de edad fueron imputadas por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Los sospechosos quedaron formalmente a disposición del juzgado federal correspondiente, mientras se analizan los elementos probatorios acumulados durante la etapa de investigación previa que permitió individualizar el funcionamiento de estas estructuras de distribución en la jurisdicción de Trelew.

- Publicidad -

La intervención del Gobierno del Chubut en estos operativos busca exponer la dinámica del comercio de drogas en escala minorista dentro de los barrios periféricos de la ciudad. La causa, que tramita bajo la órbita federal, mantiene bajo análisis los dispositivos electrónicos secuestrados y la trazabilidad del dinero incautado para determinar el alcance real de la red de comercialización que operaba en los puntos de venta ahora desactivados por la Policía del Chubut. (Agencia OPI Chubut)