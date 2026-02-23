Abren inscripciones para residencias médicas 

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut abrió la convocatoria para médicos y otros profesionales de la salud de todo el país a los efectos de participar del concurso para cubrir los cargos disponibles en las Residencias del Equipo de Salud 2026.

Las inscripciones se extenderán hasta el 31 de marzo y serán para cubrir las especialidades que se cursarán en los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Sarmiento y Rawson.

La convocatoria busca cubrir las especialidades de Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Cirugía General, Tocoginecología, Ortopedia y Traumatología, Anestesiología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos, Psiquiatría, Salud Mental Comunitaria, Epidemiología, Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, Enfermería en Cuidados Críticos de Adultos y Salud Pública, Farmacia Hospitalaria y, Bioquímica.

El período de inscripción se abrió el 12 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo inclusive, y se podrá realizar de manera online a través del correo electrónico [email protected].

En ese período se efectuará la inscripción formal, luego de que los concursantes cumplan con la presentación de la documentación solicitada, que se encuentra disponible en la sección “Residencias del Equipo de Salud”, en la página web de la Secretaría de Salud provincial.

El examen se tomará de manera presencial el lunes 27 de abril de 2026, a las 8 horas en dos sedes habilitadas: Rawson y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Desde la Secretaría de Salud señalaron que los profesionales que se formen como especialistas en Chubut “tendrán espacios formativos con reconocimiento y acreditación por parte del Ministerio de Salud de la Nación; condiciones de cursada y de trabajo acordes a las normativas actuales y adecuadas para la capacitación en servicio; inserción laboral asegurada una vez finalizada la residencia (reserva del cargo); y reconocimiento de la antigüedad al momento del pase a planta, lo cual representa una mayor categoría en la carrera sanitaria”.

Además, serán garantizados “todos los beneficios sociales (obra social, jubilación, ART y seguros de vida, adicional por vivienda)”.

En tanto, la Residencia en Salud Mental Comunitaria está abierta exclusivamente a “profesionales de grado de las disciplinas Trabajo Social, Psicología, Musicoterapia, Terapia Ocupacional y Enfermería”.

Las Residencias en Salud Pública y Enfermería en Cuidados Críticos (Neonatales y de Adultos) se encuentran dirigidas “únicamente a licenciados en Enfermería; mientras que a la Residencia en Epidemiología pueden acceder profesionales de grado de las disciplinas Medicina, Psicología, Bioquímica, Biología, Odontología, Trabajo Social, Sociología, Antropología, Veterinaria y Enfermería”. (Agencia OPI Chubut)