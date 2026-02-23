Chubut busca inversiones en Argentina Week con delegación privada

- Publicidad -

(Rawson/OPI Chubut) – El gobierno de Chubut dispuso un cambio de paradigma en la representación internacional de la provincia al confirmar que la delegación que asistirá a la “Argentina Week” en Nueva York estará integrada exclusivamente por empresarios en lugar de funcionarios públicos. El evento, programado para el próximo 11 de marzo en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina, busca posicionar el potencial productivo chubutense ante una audiencia de más de 300 líderes globales, incluyendo CEOs de multinacionales y representantes de fondos de inversión.

La estrategia de vinculación internacional impulsada por el Ejecutivo provincial prioriza en esta edición a referentes de sectores estratégicos como Oil & Gas, Pesca, Agroindustria, Logística, Economía del Conocimiento y Turismo. Según la línea trazada por Ignacio Torres, el objetivo de esta misión es consolidar la articulación público-privada para captar capitales extranjeros, bajo la premisa de que el sector productivo es el actor más idóneo para exponer las capacidades de radicación de inversiones y generación de empleo genuino en el territorio.

Desde el Gobierno señalaron que esta decisión responde a una política de desarrollo que busca insertar a Chubut en el mapa global de manera competitiva. El mandatario subrayó que el contexto internacional actual demanda una agenda que fortalezca la presencia de la provincia como destino de desarrollo, delegando la tarea de promoción técnica y comercial en quienes operan directamente las industrias locales, desplazando así la tradicional presencia de la comitiva política en misiones de esta envergadura.

- Publicidad -

La participación en la Argentina Week se presenta como un examen para la capacidad exportadora y de servicios de la provincia en el mercado estadounidense. Al evitar el envío de cuadros políticos y apostar por la representatividad empresarial, la administración de Torres intenta enviar una señal de previsibilidad y enfoque técnico hacia los mercados externos, centrando la narrativa en la rentabilidad y el potencial de los recursos naturales y tecnológicos que Chubut ofrece a los capitales internacionales. (Agencia OPI Chubut)