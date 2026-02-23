Estrategia oficialista para sesionar en el Senado esta semana

- Publicidad -

Manuel Adorni reactivó hoy las reuniones semanales en la Casa Rosada. El Jefe de Gabinete reunió a los ministros Luis Caputo y Diego Santilli para definir el calendario del Senado. El encuentro marca el tramo final de la actividad legislativa de verano.

La actividad comenzará este Martes con el nombramiento de autoridades de la Cámara Alta. Luego, el jueves, los senadores debatirán la Ley Penal Juvenil y la Ley de Glaciares. El cierre de la semana será el viernes con la sanción de la Reforma Laboral.

En la mesa estuvieron presentes Karina Milei, Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo. También participaron los referentes parlamentarios Martín Menem, Lule Menem y el secretario Ignacio Devitt. El grupo analizó la viabilidad de cada proyecto antes de las sesiones.

El Gobierno nacional busca asegurar la aprobación de las reformas antes de marzo. Las negociaciones legislativas se concentran ahora en este círculo de confianza del Presidente. Cada funcionario ya tiene asignada su tarea para las jornadas de debate que inician mañana. (Agencia OPI Santa Cruz)