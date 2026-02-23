Mataron a un joven de un disparo en Caleta Olivia

- Publicidad -

Un joven de 21 años murió este lunes tras recibir un disparo mientras circulaba en su motocicleta por el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. El hecho ocurrió a primera hora de la mañana y desencadenó un amplio operativo policial que forzó la suspensión de clases en los establecimientos educativos de la zona.

El episodio violento se registró entre las escaleras 9 y 10 del complejo habitacional, en un sector lindante al barranco y cercano a un reductor de velocidad. La policía halló el cuerpo de la víctima tendido sobre la cinta asfáltica junto a su vehículo. Pese a que el equipo de salud intentó realizar maniobras de reanimación al llegar la ambulancia, el joven falleció en el lugar producto de al menos un impacto de bala.

Personal de la Comisaría Tercera y peritos de Criminalística cercaron inmediatamente el perímetro, interrumpiendo el tránsito en los accesos al barrio. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima también se encontraba armada al momento del enfrentamiento, un dato que resulta clave para la investigación que lleva adelante la División de Investigaciones (DDI).

La víctima, un ex alumno del Colegio Secundario Nº 6 que había abandonado sus estudios en 2022, era oriunda del mismo barrio donde fue asesinado. El impacto social del crimen y la magnitud del despliegue de la Policía Científica motivaron que las autoridades educativas suspendieran las actividades escolares en el área para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar las pericias técnicas.

En la escena del crimen, los investigadores trabajaron en el levantamiento de huellas, toma de fotografías y mediciones. La motocicleta fue resguardada sobre una camioneta policial para evitar la pérdida de fluidos y preservar rastros biológicos. La causa se encuentra en etapa preliminar y no se descarta que se hayan producido múltiples detonaciones durante el enfrentamiento. (Agencia OPI Santa Cruz)