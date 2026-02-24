Buscan fortalecer la pesca artesanal en el norte fueguino

- Publicidad -

(Río Grande/OPI TdF) – El gobierno fueguino convocó a la capacitación de “Emprendedurismo de Mar y desarrollo local desde el Enfoque Ecosistémico” para fomentar la pesca artesanal en Río Grande y zonas aledañas.

El director del Centro de Capacitación y Formación Marítima (CECAFMA), Sebastián Gauna argumentó que la convocatoria es para participar de la formación que “se suma al calendario educativo que empezamos a desandar el año pasado, con la creación del CECAFMA como institución académica formadora de perfiles profesionales y técnicos, vinculados a la actividad pesquera y acuícola de Tierra de Fuego”.

La capacitación surge frente “a la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo social y comunitario de la pesca artesanal en la zona norte de la provincia”.

Gauna sostuvo que “la idea es poder entender la actividad pesquera como un sistema donde interactúan las variables ambientales, sociales, culturales y económicas”.

“El emprendedurismo vinculado al mar, se presenta como una estrategia clave para la diversificación productiva, el agregado de valor local y la generación de oportunidades laborables sostenibles” añadió el funcionario.

El curso inicia el próximo 23 de Febrero, en las instalaciones del IPV en Río Grande y los interesados podrán inscribirse a través de este link (Agencia OPI Tierra del Fuego)