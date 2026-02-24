El oficialismo logra mayoría y desplaza al Kirchnerismo

- Publicidad -

La bancada de La Libertad Avanza arrebató al kirchnerismo todos los lugares de poder en el Senado. Los libertarios reunieron 45 voluntades e impusieron a sus propios candidatos. Bartolomé Abdala retuvo la presidencia provisional del cuerpo legislativo tras un tenso debate en el recinto.

El jefe del bloque opositor José Mayans estalló de furia contra la titular oficialista Patricia Bullrich. El senador formoseño acusó al gobierno de atropellar las normas institucionales y denostar a las minorías. La votación arrojó 24 rechazos y la única abstención de Guillermo Andrada por la provincia de Catamarca.

El acuerdo político integró a legisladores de la UCR, el PRO y partidos provinciales como Moveré por Santa Cruz. La jujeña Carolina Moisés asumió la vicepresidencia primera en representación del peronismo dialoguista. La senadora radical Carolina Losada completó el esquema al jurar como vicepresidenta segunda de la cámara.

- Publicidad -

El plenario aprovechó los últimos minutos de la sesión para definir lugares clave de control estatal. La asamblea avaló el ingreso de Mariano Piazza, Javier Fernández y Luis Naidenoff a la Auditoría General de la Nación. El gobierno exhibió una musculatura política contundente que condicionará por completo los próximos meses de gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)