El Presidente apura a sus ministros por las leyes clave

El presidente Javier Milei reunió hoy a su equipo completo en la Casa Rosada. El mandatario libertario busca alinear a la tropa de cara al domingo 1 de marzo. La primera reunión de 2026 sirvió para diagramar los proyectos de ley e intentar ordenar una gestión que muestra fisuras operativas.

Lo cierto es que el apuro oficial desnudó la improvisación en el Congreso. El Ejecutivo ordenó modificar sobre la marcha el cronograma de las sesiones extraordinarias. El jefe de Gabinete Manuel Adorni intenta ahora emparchar la estrategia legislativa con reuniones semanales de urgencia.

El dato clave radica en la carrera diplomática contra Uruguay. El oficialismo adelantó para el jueves el tratamiento del acuerdo con la Unión Europea en el Senado. El apuro expone la necesidad desesperada del gobierno de mostrar triunfos internacionales rápidos.

Los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger enfrentan la presión real de aprobar la reforma laboral el próximo viernes. El contribuyente sostiene con sus impuestos este monumental despliegue de seguridad y rosca política. Las promesas de desregulación exigen resultados inmediatos y no meros agasajos en la Quinta de Olivos. (Agencia OPI Santa Cruz)