Gobierno abre negociación con el gremio ADOSAC

El gobierno provincial informó que abrió una instancia de negociación con el gremio docente ADOSAC por el sistema de puntajes, las Plantas Orgánicas Funcionales (POF) de cada establecimiento educativo y el resguardo de cargos docentes hasta marzo de 2026.

La negociación se inició el fin de semana donde participaron los dirigentes de ADOSAC quienes se reunieron con la ministra de Gobierno, Belén Elmiger y el futuro Jefe de Gabinete, Pedro Luxen.

El encuentro se formalizó tras una presentación que había realizado el gremio docente, quien pidió tratar una serie de puntos en la previa del inicio del ciclo lectivo.

El gremio ya había definido para esta semana un paro de 48 horas para el miércoles y jueves entre reclamos salariales y laborales.

Producto de las negociaciones del domingo se decidió posponer el inicio de clases para el viernes 27 de febrero y los ofrecimientos de cargos se realizarán el miércoles y jueves próximo.

La decisión de la medida de fuerza será tratada en las asambleas por localidad y el congreso docente definirá si suspenden o no el paro previsto para esta semana.

El gobierno que conduce Claudio Vidal decidió reprogramar los actos públicos de ofrecimiento de cargos y horas cátedra que estaban previstos para el lunes 23 y martes 24.

“Esta acción surge en respuesta a un pedido específico de los sindicatos” informó el gobierno y aseguró que buscan “avanzar en una negociación colectiva responsable, que permita arribar a acuerdos sostenibles para el sector educativo, centrados en nuestro objetivo principal que son los estudiantes en las aulas”.

Además, trascendió que la medida se adopta para seguir “fortaleciendo el diálogo como herramienta fundamental, resguardar la paz social y construir consensos que brinden previsibilidad al sistema educativo”.

Entre la propuesta que presentó el gobierno a ADOSAC se encuentra el análisis conjunto de las Plantas Orgánicas Funcionales de cada establecimiento educativo mediante un trabajo “técnico-político compartido entre las partes” en la subcomisión laboral durante el mes de marzo donde se pueda “arribar a definiciones consensuadas”.

Desde el gremio docente indicaron que el gobierno provincial designó que el encargado de mediar en los conflictos será el ex vocal por el Poder Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación, Oscar Barrientos.

Así lo aseguró el referente de ADOSAC Caleta Olivia, Gustavo Castro, quien indicó que Barrientos sería designado en una secretaría o subsecretaría de resolución de conflictos y que “buscaría que todos los problemas se charlen y se desarrollen en una mesa de diálogo”. (Agencia OPI Santa Cruz)