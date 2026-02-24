Identificaron al joven que acribillaron en Caleta Olivia

- Publicidad -

Un joven identificado como Ulises Olima de 21 años fue acribillado en la mañana del lunes en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia y la policía de Santa Cruz inició un operativo para dar con los responsables del asesinato.

El joven se trasladaba junto a otra persona en una moto alrededor de las 7 de la mañana cuando recibió varios disparos de arma de fuego y a los 100 metros se desplomó con en cercanías de las escaleras 9 y 10 de un complejo de departamentos.

La policía informó que se utilizó un arma 9 milímetros para realizar el ataque y la víctima también traía consigo un arma.



El segundo jefe de la Unidad Regional Zona Norte, Alejandro Gutiérrez informó que la víctima conducía la moto y estaba acompañado junto a otra persona, que intentó asistirla cuando se desvaneció por los disparos recibidos.

Efectivos del área Criminalística trabajaron en el lugar para realizar un rastrillaje y realizar las pericias correspondientes.

Fuentes policiales no descartan ninguna hipótesis sobre el asesinato que podría estar vinculado a disputas entre grupos en el barrio que mantienen conflictos reiterados de agresiones.

Según las primeras investigaciones el joven trabajaba en el sector petrolero y era hijo de dos docentes en actividad.

Por prevención en la zona donde se produjo el tiroteo se suspendieron las actividades en el Colegio Secundario N°6, la Escuela Primaria N°57 y el Jardín de Infantes N°42. (Agencia OPI Santa Cruz)