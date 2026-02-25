Aerolíneas Argentinas asegura haber logrado un superávit de 112,7 millones de dólares

- Publicidad -

Aerolíneas Argentinas presentó los números de su ejercicio fiscal 2025 con un dato central para el contribuyente: por primera vez desde la estatización de 2008, la firma asegura no haber demandado fondos del Estado Nacional. Según fuentes de la compañía, el superávit operativo alcanzó los 112,7 millones de dólares, una cifra que prácticamente duplica el resultado positivo obtenido el año anterior.

El balance, que actualmente audita la firma KPMG, intenta dejar atrás un historial de déficit crónico que, entre 2008 y 2023, promedió pérdidas por 400 millones de dólares anuales.

Radiografía de la operación y el desendeudamiento financiero

La empresa estatal sostiene que la rentabilidad no afectó la conectividad, basándose en los siguientes indicadores técnicos:

Facturación Total : Ingresos superiores a los 2.220 millones de dólares .

: Ingresos superiores a los . Flujo de Pasajeros : Se transportaron 12.781.016 personas , con un promedio diario de 35.016 pasajeros .

: Se transportaron , con un promedio diario de . Ocupación y Cumplimiento : El factor de ocupación se ubicó en el 83%, mientras que el cumplimiento de vuelos rozó la perfección con un 99,4%.

: El factor de ocupación se ubicó en el 83%, mientras que el cumplimiento de vuelos rozó la perfección con un 99,4%. Pasivo Financiero: La deuda bancaria se redujo de 341,9 millones a 207,4 millones de dólares en el periodo 2023-2025.

A pesar del discurso de austeridad, la empresa anunció un plan de expansión que incluye la llegada de 18 aviones, destacando cuatro Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10. Esta inversión busca mitigar los costos de mantenimiento y combustible a largo plazo, apostando a una flota más joven y eficiente en un mercado que tiende a la desregulación.

El cierre del ejercicio fiscal 2025 marca un quiebre respecto a los más de 8.000 millones de dólares que el Estado transfirió a la operadora en los últimos quince años. La validación final de estos estados contables por parte de los auditores externos, prevista para mediados de este año, determinará si la autosuficiencia de la aerolínea es un cambio estructural o un alivio coyuntural. (Agencia OPI Santa Cruz)