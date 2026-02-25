Crisis en el régimen fueguino: 140 empleados tomas fábrica

- Publicidad -

(Río Grande/OPI TdF) – La fábrica Aires del Sur en Tierra del Fuego fue tomada por parte de sus 140 empleados (quienes no cobran desde hace dos meses) y esto marca el inicio de una profunda crisis en el régimen industrial fueguino.

La crisis se debe a la apertura de importaciones, la caída del consumo y el próximo vencimiento de medidas contra el ingreso de productos chinos (antidumping). Esto se suma a suspensiones en otras empresas como la textil Sueño Fueguino y despidos en Telecomunicaciones Fueguinas.

Los grandes grupos del sector, Newsan (Cherñajovsky) y Mirgor (Caputo), han dejado de defender el régimen con la fuerza de antes, diversificando sus negocios hacia la energía y el agro ante el complejo escenario industrial.

- Publicidad -

Según el CEPA, desde el inicio de la gestión de Milei ya se han perdido casi 10.000 empleos y cerrado más de 250 empresas en la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)