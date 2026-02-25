El oficialismo busca destrabar leyes que impactan el consumo

- Publicidad -

El senador nacional Joaquín Benegas Lynch confirmó la avanzada del oficialismo en el Congreso. El legislador aseguró que tratarán más de 50 proyectos del Poder Ejecutivo durante este año. La gestión libertaria muestra su nueva musculatura legislativa al rozar los dos tercios de los votos.

Lo cierto es que el senador de LLA aprovechó los micrófonos de Radio Rivadavia para pasar factura. Culpó a la composición parlamentaria del 2025 por boicotear el crecimiento económico. Según sus cálculos el país creció un 4,4% cuando el Gobierno proyectaba un alza entre 7 y 8 %.

La rosca política ahora incluye críticas directas a los sectores de poder tradicional. Joaquín Benegas Lynch apuntó sus cañones contra los sindicatos y los empresarios de mercados cerrados. El oficialismo acusa a estos grupos de mantener a 47 millones de argentinos atados a productos caros y de mala calidad.

- Publicidad -

El dato clave es la interpretación del mandato popular tras el 26 de octubre. El legislador afirma que el presidente Javier Milei consolidó un respaldo contundente para sus reformas. Ahora el desafío del Gobierno consiste en transformar ese espaldarazo electoral en leyes efectivas y seguridad jurídica real. (Agencia OPI Santa Cruz)