El tribunal retomó las audiencias por los Cuadernos

El Tribunal Oral Federal número 7 retomó hoy el juicio de los Cuadernos de las Coimas con fuertes maniobras de las defensas. Los abogados presentaron diversas nulidades para trabar el proceso contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios.

El titular de Rovella Carranza S.A. pidió anular su declaración como arrepentido. El empresario Mario Rovella alegó coacción y ofreció un pago cercano al medio millón de dólares para cerrar definitivamente su expediente penal por aportes ilegales a campañas.

En paralelo el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime presentó una recusación formal contra el juez Fernando Canero. A su vez el defensor Carlos Beraldi cuestionó el inicio de la causa y atacó el accionar del fiscal Carlos Stornelli.

La acusación fiscal sostiene que existió una red de recaudación ilegal liderada por la ex mandataria entre 2003 y 2015. Los jueces resolverán ahora estos recursos antes de habilitar la intervención de la Unidad de Información Financiera y pasar a la etapa de indagatorias. (Agencia OPI Santa Cruz)