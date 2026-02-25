Intendente de Puerto Madryn salió en defensa de Aluar ante medidas del gobierno nacional

- Publicidad -

(Puerto Madryn/OPI Chubut) – El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre salió en defensa de la actividad de Aluar, cuya planta de producción de aluminio es “la fuente de trabajo de miles de madrynenses” ante la medida del gobierno nacional que levanta una medida antidumping que perjudicaría de manera directa a la empresa radicada en Chubut.

La administración de Javier Milei, a través del Ministerio de Economía, resolvió levantar la medida antidumping que gravaba con un arancel del 28% al valor de las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China.

Sastre señaló en redes sociales que “defender Aluar, es defender la fuente de trabajo de miles de madrynenses”.

“No voy a cansarme de repetirlo: Aluar no es solo una empresa; es el corazón industrial de Puerto Madryn y un pilar fundamental de la economía de Chubut”, advirtió el jefe comunal.

Sastre criticó con dureza la decisión de la administración nacional “de eliminar protecciones arancelarias” dado que “es un golpe directo a nuestra competitividad y al esfuerzo de miles de vecinos”.

“No podemos permitir que decisiones tomadas en escritorios de Buenos Aires, sin conocer nuestra realidad, pongan en riesgo el plato de comida de nuestra gente”, añadió.

El intendente aseguró que “voy a agotar todas las instancias de diálogo y gestión para que se entienda que afectar a Aluar es afectar el futuro del desarrollo chubutense”. (Agencia OPI Chubut)