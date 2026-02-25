- Publicidad -

El Gobierno de México inició un análisis jurídico profundo para evaluar la posibilidad de emprender acciones legales contra el empresario estadounidense Elon Musk, tras las declaraciones en las que vinculó a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con organizaciones criminales. Durante su habitual conferencia de prensa en la Ciudad de Ciudad de México, la mandataria confirmó que el equipo legal de la Presidencia ya discute los pasos a seguir frente a lo que se consideran afirmaciones difamatorias. Musk, propietario de la red social X y director de empresas como Tesla y SpaceX, aseguró a través de su plataforma que la jefa de Estado responde a intereses de cárteles del narcotráfico, reaccionando de forma directa a la postura oficial del Ejecutivo mexicano de rechazar la estrategia de guerra frontal contra el crimen organizado.

La presidenta Sheinbaum desestimó la validez de los señalamientos de Musk y calificó como absurda la etiqueta de narcogobierno que sectores de la oposición y actores externos intentan imponer a su gestión. Según la mandataria, estas acusaciones carecen de cualquier fundamento fáctico y se desmoronan ante la falta de pruebas que las sustenten. En su declaración, Sheinbaum enfatizó que su administración se guía exclusivamente por el reconocimiento y la crítica del pueblo mexicano, priorizando la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad por encima de las narrativas externas impulsadas en redes sociales.

La tensión entre el magnate tecnológico y el Ejecutivo federal escaló en un contexto de operaciones militares de alto impacto en territorio mexicano. El pasado domingo, el Ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien lideraba el Cártel Jalisco Nueva Generación y se posicionaba como uno de los objetivos prioritarios para las agencias de seguridad de México y Estados Unidos. Este operativo en el estado de Jalisco constituye un hito en la política de seguridad actual, el cual fue defendido por la presidenta como una muestra del compromiso de las fuerzas armadas con el bienestar del país, contrarrestando la visión difundida por Musk sobre la supuesta inacción o complicidad gubernamental.

El conflicto legal en ciernes pone de relieve la tensión entre el poder político institucional y la influencia de las corporaciones tecnológicas globales en la opinión pública. Mientras los abogados gubernamentales definen la estrategia jurídica, Sheinbaum sostiene que la prioridad de su mandato es mantener la legitimidad ante el electorado local y continuar con las tareas de seguridad bajo un enfoque de bienestar social. La resolución de este potencial litigio determinará el alcance de las responsabilidades legales de figuras internacionales al emitir juicios de valor sobre la soberanía y la integridad de las instituciones del Estado mexicano. (Agencia OPI Santa Cruz)