- Publicidad -

Un estudio de recopilación de datos realizado por Red RUIDO que mide la “Inversión histórica en Facebook e Instagram” señala a la provincia de Santa Cruz con una inversión de $ 26.315.639,00 en gastos de publicidad, campañas y anuncios en las redes sociales, en el periodo 2019/2025.

En la cúspide de la “inversión” en la web figuran Córdoba con $ 3.302.638.188,00, Buenos Aires con $ 1.624.081.563, luego le siguen CABA y Santa Fe y el último lugar con menos inversión La Rioja con $ 14.418.434,00.

La fuente primaria de los datos usados por esta red de periodistas argentinos (contra la corrupción, como se autodefinen) es la Biblioteca de Anuncios de Meta (Meta Ad Library). Meta (la empresa matriz de ambas redes sociales) mantiene un registro de transparencia público donde detalla cuánto dinero gastan las distintas cuentas y páginas, especialmente en anuncios catalogados sobre temas sociales, elecciones o política.

- Publicidad -

Para poder comparar el gasto a lo largo de casi siete años en un país con alta inflación como Argentina, la organización RUIDO procesó estos datos oficiales de Meta y los ajustó a “precios constantes a noviembre 2025”. Esto significa que aplicaron un índice de actualización inflacionaria a los gastos históricos para traer todo a valores monetarios actuales, permitiendo así una comparación real provincia por provincia.

Santa Cruz invirtió 26,5 millones de pesos en la web en anuncios, elecciones y política

En ese contexto los gobiernos de Santa Cruz entre 2019 y 2025 han invertido una suma cercana a los 27 millones de pesos, solo para la utilización de las redes sociales en la realización de campañas políticas y promociones de actos políticos o de gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)