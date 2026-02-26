El Gobierno captó u$s250 millones con el Bonar 2027 y define el costo de su deuda en dólares

- Publicidad -

El Tesoro Nacional cerró la colocación del Bonar 2027 alcanzando el cupo máximo de u$s250 millones. La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves u$s100 millones adicionales en una segunda vuelta que evidenció un marcado apetito del mercado por instrumentos de corta duración en moneda extranjera.

Sin embargo, la decisión del MECON de no convalidar tasas fijas en la licitación previa tuvo un efecto colateral inmediato. El excedente de pesos que no fue absorbido se volcó al mercado, provocando una reacción alcista en la cotización del dólar.

Detalles técnicos de la deuda y el factor de prorrateo

La demanda privada superó con creces la oferta oficial, recibiendo propuestas por un total de u$s348 millones. Esto derivó en un factor de prorrateo del 28,74% sobre el total demandado por inversores minoristas y corporativos.

Tasa de corte: Se ubicó en el 5,89% TIREA, equivalente a una TNA del 5,74% .

Se ubicó en el TIREA, equivalente a una TNA del . Financiamiento total: Sumando la primera ronda de u$s150 millones , el Gobierno completó el objetivo de la serie.

Sumando la primera ronda de , el Gobierno completó el objetivo de la serie. Cupón: El instrumento ARGBON27 ofrece un interés fijo del 6% anual con pago mensual.

Federico Machado, analista de Economía Open, advirtió que si el cupo de emisión hubiese sido mayor, el Gobierno podría haber captado hasta u$s498 millones manteniendo la misma tasa. Esta saturación de demanda sugiere una probable compresión de rendimientos cuando el bono comience a operar en el mercado secundario la próxima semana.

El objetivo de esta ingeniería financiera es blindar la caja para los vencimientos de u$s2.000 millones previstos para julio con bonistas privados. El mercado valida este título principalmente porque su amortización total ocurre antes del recambio presidencial de 2027, lo que reduce el riesgo político percibido por los tenedores de deuda. (Agencia OPI Santa Cruz)