Levantaron el paro de controladores hasta el sábado

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social logró desactivar temporalmente el conflicto entre ATEPSA y la empresa estatal EANA. El gremio de los controladores aéreos notificó formalmente la suspensión de las medidas de fuerza que estaban previstas para este 26 y 27 de febrero de 2026.

Lo cierto es que la representación letrada del sindicato tomó la decisión para facilitar una mesa de diálogo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. El dato clave es que la pauta salarial de la Empresa Argentina de Navegación Aérea depende directamente de la Oficina Nacional de Empleo Público.

Sin embargo, la tregua administrativa es frágil. El sindicato reclama el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y cuestiona el incremento del 15% pactado en agosto del año pasado. Y es que el estancamiento de las negociaciones en noviembre y diciembre reactivó la presión sindical sobre la gestión pública.

La autoridad laboral busca una solución consensuada que garantice la seguridad del servicio aeronáutico nacional. De no mediar un acuerdo, el cronograma de protestas escalonadas retomará su vigencia el próximo sábado 28 de febrero. La gestión política enfrenta ahora el desafío de destrabar una paritaria que quedó desfasada por la inflación. (Agencia OPI Santa Cruz)