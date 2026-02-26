Milei prepara 40 reformas y el Senado avanza con leyes clave

- Publicidad -

De acuerdo a los datos analizados, el presidente Javier Milei prepara una reestructuración profunda del Estado. El mandatario anunciará más de 40 reformas legislativas vinculadas a los distintos ministerios.

Ocurrirá el próximo domingo 1° de marzo a las 21 en la Cámara de Diputados. El discurso de apertura de sesiones ordinarias superará los 30 minutos de extensión.

Las autoridades transmitirán el acto por cadena nacional en horario de primetime. Este formato repite el esquema utilizado durante las dos ediciones anteriores del gobierno actual.

La lista de invitados al recinto legislativo. Concurrirán gobernadores, legisladores, ex presidentes, diplomáticos, militares y miembros de la Corte Suprema.

El entorno presidencial define este periodo como el año más reformista de la historia. Sin embargo, el presidente dedicó la mañana de hoy a una reunión de índole privada.

El titular del Ejecutivo acudió a la Casa Rosada para conversar con autoridades de Breitling SA. Esta compañía suiza desarrolla su actividad en el diseño, manufactura y distribución de relojes de pulsera.

El mandatario volvió a la Quinta de Olivos pasado el mediodía para seguir la actividad parlamentaria. Las sesiones extraordinarias del Senado registran un fuerte avance del bloque oficialista.

La jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consiguió la aprobación del acuerdo Mercosur y la Unión Europea. Además, aseguró los votos para la media sanción de la Ley de Glaciares.

El cronograma legislativo marca al viernes como el día decisivo para la reforma laboral. Los senadores debatirán también la Ley Penal Juvenil que ya aprobó la Cámara de Diputados.

La Quinta de Olivos mantuvo línea directa con el Palacio Legislativo durante toda la jornada. Varios funcionarios de primera línea aterrizaron en los pasillos del Congreso.

El ministro del Interior, Diego Santilli, operó en el lugar junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El canciller Pablo Quirno reforzó las gestiones del Gobierno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió no participar de las negociaciones de este jueves. Fuentes oficiales anticipan que el funcionario observará el debate laboral del viernes desde los palcos. (Agencia OPI Santa Cruz)