Policía Federal detiene a camarógrafo de A24 en el Congreso

Incidentes graves se registraron hoy en el ingreso al Congreso durante el tratamiento de la Ley de Glaciares. El personal de la Policía Federal detuvo a Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, tras propinarle una agresión física. El trabajador presenta heridas visibles y debió ser derivado al Hospital Ramos Mejía por personal del SAME.

La fuerza policial arrestó a un total de 12 personas pertenecientes a la organización Greenpeace. Los activistas habían saltado la reja del Palacio Legislativo en señal de protesta por los cambios en la protección ambiental. En ese contexto de empujones, los efectivos utilizaron gas pimienta contra manifestantes y periodistas, incluyendo a Agustina Bilotti.

El trasfondo de la protesta es la votación en el Senado para redefinir el ambiente periglacial. El Gobierno busca mediante esta reforma técnica habilitar el desarrollo de la megaminería y la industria de hidrocarburos. La Libertad Avanza impulsa la modificación de artículos clave para delegar en las provincias la potestad sobre los recursos hídricos.

Según se desprende de la información oficial, el camarógrafo agredido se encuentra fuera de peligro pese a las lesiones sufridas. Las cámaras de diversos medios registraron el momento exacto en que los agentes detuvieron al trabajador de 50 años en medio del despliegue de seguridad. El conflicto persiste mientras el oficialismo busca los votos necesarios para la nueva normativa ambiental. (Agencia OPI Santa Cruz)