Un comerciante de Comodoro Rivadavia recibió un disparo en la nuca y está grave

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un comerciante de Comodoro Rivadavia recibió un disparo en un almacén ubicado sobre la calle Mariano Rodríguez al 1700 y se encuentra en grave estado en el hospital local.

El hombre de 40 años se encontraba junto a su pareja cuando dos jóvenes ingresaron al local y querían cambiar dinero en efectivo por una transacción mediante la aplicación Mercado Pago.

El comerciante se negó a realizar el cambio y los jóvenes se retiraron del lugar.

- Publicidad -

Alrededor de una hora después, los jóvenes regresaron al lugar y uno de ellos sacó un arma y disparó al comerciante, quien recibió el proyectil en la nuca.

En el lugar intervinieron efectivos de la Seccional Quinta de la policía de Chubut, quienes hicieron un relevamiento de las cámaras de seguridad y recabaron testimonios para dar con los agresores.

La víctima se encuentra en estado crítico en terapia intensiva por la gravedad de la agresión. (Agencia OPI Chubut)