Vuelos afectados y 9.000 pasajeros en vilo por el paro

La actividad aerocomercial queda sujeta a restricciones técnicas por el paro nacional de controladores aéreos. El sindicato ATEPSA implementó un esquema de protesta tras el estancamiento de las conversaciones salariales que se mantenían suspendidas desde noviembre y diciembre últimos.

La normativa vigente establece que la navegación aérea es un servicio esencial. Por este motivo, el gremio debe garantizar el 45% de la operatividad programada. Además, las aeronaves del Estado, vuelos sanitarios, misiones humanitarias y emergencias declaradas mantienen su prioridad absoluta.

De acuerdo a los datos analizados, los aviones que ya se encuentren en el aire tienen garantizado su aterrizaje en destino. Los controladores aseguraron que la seguridad operacional no corre peligro pese al cese de la recepción de nuevos planes de vuelo durante las protestas.

El reclamo de fondo exige una recomposición salarial urgente tras el vencimiento de la conciliación obligatoria. El gremio considera insuficiente el aumento del 15% otorgado el año pasado. La falta de diálogo en la mesa de referencia salarial del empleo público mantiene el conflicto latente.

Las aerolíneas recomiendan a los usuarios chequear las aplicaciones oficiales antes de asistir a los aeropuertos. El incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo por parte de EANA sitúa la resolución del conflicto en un escenario de extrema incertidumbre para los próximos días. (Agencia OPI Santa Cruz)