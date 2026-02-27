El Banco Central acumuló u$s 2.712 millones en lo que va del año tras las compras de febrero

- Publicidad -

El Banco Central cerró la jornada de este viernes con una compra de u$s 31 millones en el mercado oficial, una cifra que, aunque modesta para el cierre diario, le permitió consolidar un acumulado semanal de u$s 300 millones. Bajo la gestión de la autoridad monetaria, el saldo positivo de lo que va de 2026 asciende a u$s 2.712 millones, apalancado por un esquema de bandas de flotación que ajustan por inflación retroactiva.

Durante el mes de febrero, el BCRA aceleró su capacidad de absorción en el Mercado Libre de Cambios alcanzando compras netas por u$s 1.555 millones, superando los u$s 1.157 millones registrados en el mes de enero.

El contraste entre las compras oficiales y el drenaje de reservas brutas

Pese al saldo comprador de la entidad, las reservas brutas mostraron una realidad distinta al cerrar en u$s 45.560 millones. Solo en la rueda del viernes se registró una caída de u$s 796 millones, una pérdida de liquidez que desde el organismo atribuyen a movimientos de encajes y ajustes contables de fin de mes.

Las reservas retrocedieron u$s 701 millones en los últimos siete días.

El dólar oficial acumuló una caída del 3,45% en febrero, marcando el retroceso más profundo para un mes desde mediados de 2019.

El volumen operado en el mercado de futuros para el cierre de marzo se ubicó en u$s 2.561 millones, con contratos pactados en $1.433.

La volatilidad marcó el pulso del día, con una divisa que llegó a tocar máximos de $1.420 para luego quebrar los niveles de resistencia y cerrar en $1.397. Esta corrección final se produjo ante una aceleración de la oferta en el tramo final de la jornada, interrumpiendo la racha de recuperación que venía mostrando el tipo de cambio.

El balance mensual arroja una mejora de u$s 1.058 millones en las reservas, un dato que el oficialismo intentará capitalizar frente a un promedio diario de operaciones que subió a u$s 430 millones, aun cuando el volumen total transado en febrero fue inferior al de enero. (Agencia OPI Santa Cruz)