El balance cambiario arranca el año con un agujero de US$ 2.730 millones

Los números fríos del Banco Central desmienten el blindaje financiero. Durante el primer mes del año, el sistema registró un déficit cambiario operativo de US$ 2.730 millones, consolidando una dinámica donde la demanda de moneda extranjera aplasta sistemáticamente a los ingresos genuinos del país.

El reporte detalla que personas y empresas demandaron billetes por US$ 3.709 millones. En la vereda de enfrente, las liquidaciones de esos mismos actores apenas rasguñaron los US$ 980 millones.

Radiografía de una sangría estructural imparable

El desglose de los datos expone los verdaderos motores de la salida de capitales, potenciada tras la flexibilización parcial del cepo cambiario en abril del año pasado. La presión sobre las arcas nacionales se explica en la combinación de cuatro frentes:

Atesoramiento masivo. Un total de 1,6 millones de individuos compraron dólares por US$ 2.613 millones . Esto marca una aceleración intermensual directa frente a diciembre de 2025, cuando 1,5 millones de personas habían demandado US$ 2.186 millones . En contrapartida, apenas 730.000 ahorristas vendieron US$ 410 millones .

de individuos compraron dólares por . Esto marca una aceleración intermensual directa frente a diciembre de 2025, cuando 1,5 millones de personas habían demandado . En contrapartida, apenas 730.000 ahorristas vendieron . Turismo constante. Los gastos en el exterior mediante viajes, pasajes y tarjetas demandaron US$ 1.325 millones , calcando la cifra exacta del mismo mes del año anterior.

, calcando la cifra exacta del mismo mes del año anterior. Carga de deuda. Los pagos de intereses correspondientes al sector público y privado aspiraron otros US$ 2.256 millones .

. Fuga de rentas. Las transferencias netas de utilidades y dividendos al exterior restaron US$ 10 millones adicionales mediante movimientos de depósitos locales.

La balanza de bienes intentó oficiar de salvavidas sin éxito. A pesar de lograr un superávit comercial de US$ 2.014 millones (producto de exportaciones por US$ 6.814 millones contra importaciones por US$ 4.800 millones), la carga de los servicios y la deuda fue letal. El peso de los intereses arrastró a la cuenta corriente del balance cambiario hacia un déficit final de US$ 919 millones.

Todo este rojo operativo debió ser financiado directamente con mayor endeudamiento. Lejos de acumular reservas genuinas, la hemorragia de enero fue cubierta recurriendo al FMI, a bancos internacionales y a la toma de deuda privada, exponiendo un esquema de financiamiento que hipoteca los saldos comerciales futuros. (Agencia OPI Santa Cruz)