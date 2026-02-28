Habrá nuevos horarios en el cruce Primera Angostura y Paso fronterizo San Sebastián

- Publicidad -

(Río Grande – OPI TdF) – Desde el domingo 1° de marzo de 2026 regirán los horarios del período invernal en el Complejo Fronterizo San Sebastián como en el cruce marítimo por Primera Angostura, acceso a la provincia de Tierra del Fuego y vinculación con el continente.

La Delegación Presidencial Provincial de Complejo Fronterizo San Sebastián informó que el horario para el ingreso a la República de Chile será de 8.00 a 22.00 horas, mientras que la salida desde territorio chileno se habilitará de 8.00 a 21.40 horas.

A su vez, la empresa Transbordadora Austral Broom S.A (TABSA) informó que el cruce Punta Delgada – Bahía Azul, en el sector de Primera Angostura, operará de lunes a domingo entre las 08.30 a 23.00 horas. El último transbordador zarpará a las 22.00 horas desde Punta Delgada – continente- y a las 23.00 desde Bahía Azul – isla de Tierra del Fuego. (Agencia OPI Tierra del Fuego)